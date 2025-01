Aktien Wochenrückblick - DAX und andere Indizes bleiben auf Rekordkurs. Wie lange können Hoffnungen, dass die Zölle Trumps doch nicht so hoch sein werden, den Kursen in Frankfurt Rückenwind geben? Ist nach den 21.500 Punkten vom Freitag nicht langsam wenigstens eine Konsolidierung möglich? Vielleicht sogar gesund? Und jetzt kann man sich am Wochenende fragen, ob man nicht auch mal Gewinne mitnehmen sollte. Oder verpasst der Aktionär dann neue Hochs? Zumindest ist trotz hoher Kurse keine Euphorie am Markt - eher eine gewisse Vorsicht, wie der CNN-Fear and Greed Index(von 0 bis 100) für den S&P ...

