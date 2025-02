Verkehrte Börsenwelt???: Wochenrückblick KW 06-2025: Technologie-Titanen schwächeln, Europa glänzt!

Anzeige / Werbung Während die großen US-Technologiekonzerne Amazon, Alphabet und Microsoft mit enttäuschenden Quartalszahlen für Ernüchterung sorgten, präsentierten sich ihre europäischen Pendants überraschend stark. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, dank besser als erwarteter Ergebnisse im Luxus- und Konsumgütersektor setzten europäische Märkte ihren positiven Trend fort. Der DAX beispielsweise konnte vergangene Woche rund 0,25 % zulegen, während der Dow Jones rund 0,55 % verlor. Ein also eher ungewohntes Szenario, dass die großen Indizes nicht mit ihren satten Gewinnen glänzen, wie üblich. Gerade beim Dow Jones spitzt sich die Lage unsrer Meinung nach für die Bullen gefährlich zu. Das Risiko einer kräftigen Korrektur bleibt. Vor allem nach der imposanten Rallye der letzten Monate könnte eine Gegenreaktion jederzeit eintreten. Quelle: Onvista Gleichzeitig bleibt die KI-Euphorie an der Wall Street stark, was die Märkte weiter stützt. US-Arbeitsmarktbericht: Ein verwirrendes Bild! Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht brachte wenig Klarheit. Im Januar wurden lediglich 143.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, deutlich unter den erwarteten 175.000. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 4,0 %, und die Löhne stiegen mit +0,5 % monatlich überraschend stark. Doch die Zahlen werden durch umfangreiche Korrekturen der Vormonate verkompliziert, was die Interpretation erschwert. Hinzu kam ein Rückgang des Verbrauchervertrauens laut der University of Michigan, deren Index von 71,1 auf 67,8 fiel - weit unter den Erwartungen von 71,8. Inflationssorgen verstärkten sich, da die Einjahres-Inflationserwartungen von 3,3 % im Januar auf 4,3 % stiegen. Die Folge: Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen stiegen auf 4,40 % und übten Druck auf die Märkte aus. Gold auf Rekordniveau, Kupfer stabil! Die Rohstoffmärkte standen erneut im Fokus: Kupfer zeigte sich weiterhin stabil und notierte bei etwa 9.275,- USD pro Tonne in London. Die vorübergehende Aussetzung von US-Handelszöllen auf wichtige Metalle sowie ein robuster Handelsüberschuss in Chile, dem weltweit größten Kupferexporteur, stützten die Preise. Dennoch bleiben Zölle ein potenzielles Risiko, das die Märkte weiterhin belastet. Quelle: MinerDeck auf X Gold erreichte mit über 2.880,- USD pro Unze ein neues Rekordhoch, beflügelt von geopolitischen Spannungen, Handelsunsicherheiten und Käufen durch Zentralbanken, die allein im letzten Jahr etwa 1.045 Tonnen Gold erwarben. Allerdings könnte die Stärke des US-Dollars die Aufwärtsdynamik begrenzen. Fazit und Ausblick: Ein seltsamer Mix: Märkte steigen trotz Unsicherheiten! Die Woche zeichnete insgesamt also ein ungewöhnliches Bild: Während teilweise enttäuschende Tech-Ergebnisse und ein verwirrender Arbeitsmarktbericht eigentlich für Abkühlung sorgen könnten, legten die Märkte weiter zu. Anleger begrüßten die vorübergehende Entspannung im Handelsstreit und setzten auf langfristige Chancen in Sektoren wie KI und Konsum. Eine prall gefüllte Woche steht bevor! Die kommende Woche verspricht weitere Marktbewegungen, denn die Januar-Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch könnten entscheidend für die zukünftige Geldpolitik der Fed sein. Hinzu kommen die Quartalszahlen von Schwergewichten wie McDonald's, Coca-Cola, Cisco, Nestlé, Siemens und Hermès, die ebenfalls wichtige Impulse liefern dürften. Trotz gemischter Signale bleibt der Markt zunächst positiv gestimmt. Investoren halten Ausschau nach klareren Hinweisen auf die Geldpolitik und hoffen, dass starke Unternehmenszahlen das Vertrauen weiter stärken. 