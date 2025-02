Märkte trotzen der Inflation: Wochenrückblick KW 07-2025: Märkte unaufhaltsam - Optimismus trotz Hindernissen!

Anzeige / Werbung

Die Aktienmärkte zeigten sich diese Woche beeindruckend widerstandsfähig und ließen sich von einer hartnäckigen US-Inflation nicht ausbremsen.

während der amerikanische Dow Jones-Index in den vergangenen zwei Wochen weitgehend seitwärts tendierte, verzeichnete der Deutsche Aktienindex ein beeindruckendes Plus von über 3,5 Prozent. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht die Unterschiede: Der Dow Jones erreichte bereits Ende November die Marke von rund 45.000 Punkten, konnte diese jedoch seither nicht nachhaltig überschreiten und liegt aktuell sogar etwa 1 Prozent darunter. Im Gegensatz dazu steht der DAX heute rund 3.000 Punkte über dem Stand von Ende November, und demonstriert damit deutliche Stärke.

Quelle: Onvista.de

Bemerkenswert ist auch, wie robust der DAX gegenüber geopolitischen Konflikten und globalen Herausforderungen bleibt. Allerdings steht nun die traditionell schwächere saisonale Börsenphase vor der Tür. Und in dieser wird sich zeigen müssen, ob der deutsche Leitindex seine beeindruckende Rekordjagd fortsetzen kann, oder eine längst überfällige Korrektur bevorsteht.

Trump und die Zölle: Ein altbekanntes Spiel!

Donald Trump ließ es sich nicht nehmen, kurz vor dem morgigen Feiertag (Washington's Birthday) noch einmal die Märkte aufzuwirbeln. Mit einer Twitter-Attacke drohte er erneut mit Reziprozitätszöllen gegen Handelspartner, die amerikanische Produkte besteuern. Zwar fehlt ein konkretes Datum für die Umsetzung, doch die Märkte interpretierten diese Rhetorik eher als Verhandlungsstrategie als unmittelbare Gefahr. Der inflationäre Druck durch einen überraschend hohen Verbraucherpreisindex sorgte zunächst für Nervosität, doch die Renditen der Anleihen entspannten sich bis Donnerstag deutlich und ließen Raum für Erholung.

Rohstoffmärkte: Metalle auf Höhenflug!

Die Basismetalle profitierten von einem knappen Angebot und einer anhaltenden Nachfrage aus China. Kupfer erreichte mit 9.511,- USD pro Tonne ein Drei-Monats-Hoch, während Aluminium sich trotz Zollspannungen stabil bei 2.603 USD hielt. Gleichzeitig haben die USA Zölle von 25 % auf Stahl und Aluminium verhängt, was die Handelsbeziehungen belastet und die heimische Nachfrage durch steigende Kosten bedroht.

Quelle: MinerDeck auf X

In unsicheren Zeiten bleibt Gold ein sicherer Hafen. Der Preis für das Edelmetall stieg auf 2.240,- USD pro Unze und setzte seinen Aufwärtstrend fort. Auch Silber und Palladium verzeichneten Zugewinne, unterstützt durch dieselben Marktkräfte, die auch Gold beflügelten. Die Kombination aus wirtschaftlicher Unsicherheit und protektionistischen Maßnahmen treibt die Nachfrage nach Edelmetallen weiter an.

Fazit/Ausblick: Die Rallye geht weiter - aber wie lange noch?

Mit dem Ausklang der Quartalsberichtssaison rücken makroökonomische Themen wieder ins Rampenlicht. Die kommenden Wochen könnten entscheidend für die weitere Marktentwicklung sein. Schwergewichte wie HSBC, Rio Tinto, Walmart, Schneider und Airbus werden in den nächsten Tagen ihre Zahlen vorlegen und könnten die positive Dynamik stützen. Gleichzeitig wird der Fokus auf neuen Wirtschaftsdaten und Handelsentwicklungen liegen, die das Marktgeschehen in den kommenden Wochen prägen werden.

Die Märkte scheinen unaufhaltsam, getragen von soliden Unternehmenszahlen und einem Schimmer geopolitischer Hoffnung. Doch mit dem drohenden Inflationsdruck und Trumps unberechenbaren Handelsmaßnahmen könnten Investoren vor neuen Herausforderungen stehen. Die kommenden Tage versprechen weitere Spannung und möglicherweise neue Impulse, die den aktuellen Optimismus auf die Probe stellen könnten.

Alles in allem machen Rohstoffe derzeit eine gute Figur. Deshalb sollte man sich auch mal in diesem Sektor umsehen, zumal hier schon Korrekturen vorweggenommen wurden. Was zum Beispiel alles für Rohstoffe spricht, können Sie unserem folgendem Wochenrückblick entnehmen.

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

