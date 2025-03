Das Auf und Ab der vergangenen Tage im DAX setzt sich fort. Am Dienstag musste der deutsche Leitindex noch einen Verlust von 1,3 Prozent auf 22.328,77 Zähler hinnehmen. Am heutigen Mittwoch dürfte es bereits wieder nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen ein Prozent höher auf 22.552 Zähler.Im Blickfeld steht weiterhin die Zollpolitik. Inzwischen sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent ...

