Aktien vor einen schwachen Montag? Geopolitische Eskalation trifft Börsen: Iran-USA-Konflikt hat das Potential ein Marktbeben auszulösen. Wir legen unseren Fokus auf den breiten Markt, Gold-, Öl- und Rüstungswerte. Gibt es auch Chancen an solchen Tagen? Wo könnte sich ein zweiter Blick lohnen? Gewinne mitnehmen bei Gold? Der überraschende US-Angriff auf iranische Atomanlagen hat die Finanzmärkte in Alarmbereitschaft versetzt. Bereits am Sonntag signalisierte die DAX-Indikation einen Rückgang von 1% (23.036 Punkte), was die Börse bereits gefährlich nahe an die psychologisch kritische 23.000-Punkte-Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...