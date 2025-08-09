Rohstoffdiplomatie: USA suchen Zugang zu Brasiliens Seltenen Erden und Niobium

Anzeige / Werbung

Die weltweite Rohstoffdynamik verändert sich - und Brasilien rückt zunehmend in den Fokus der USA. Im Juni dieses Jahres präsentierten die U.S. Chamber of Commerce und ihre brasilianische Partnerorganisation AmCham Brasil einen gemeinsamen Maßnahmenplan. Ziel ist der Abschluss eines bilateralen Abkommens über sogenannte kritische und strategische Mineralien wie Seltene Erden und Niobium - beides Rohstoffe, die für Energie- und Technologiebereiche immer bedeutender werden.

US-Handelskammer bringt Fünf-Punkte-Plan mit Brasilien auf den Weg

Der Vorschlag geht über symbolische Diplomatie hinaus und umfasst fünf Kernbereiche: strategische Aktionsplanung, geologische Erkundung, Projektfinanzierung, technologische Innovation sowie Nachhaltigkeit unter Einbindung der lokalen Bevölkerung. Grundlage hierfür sind unter anderem die Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA): Demnach könnte die Nachfrage nach Lithium bis 2040 um 500% steigen. Für Graphit und Nickel wird mit einer Verdopplung gerechnet, während der Bedarf an Kobalt und Seltenen Erden um 50-60% zulegen dürfte. Auch Kupfer wird - getrieben durch Elektromobilität und Energiespeicherung - voraussichtlich rund 30% stärker nachgefragt.

Zollkonflikt bringt neue Dynamik in Gespräche mit Brasiliens Bergbauindustrie

Ein möglicher Handelsstreit brachte die Verhandlungen unerwartet in Bewegung: Ab August wollen die USA Einfuhrzölle von bis zu 50% auf brasilianische Produkte erheben. Gleichzeitig signalisiert Washington Gesprächsbereitschaft in Bezug auf ein Rohstoffabkommen. Gabriel Escobar, ranghöchster US-Diplomat in Brasilien, traf sich mit Vertretern der brasilianischen Bergbaubranche und unterstrich die strategische Rolle des Landes als Lieferant seltener Rohstoffe - ein klares Zeichen für Offenheit gegenüber Verhandlungen.

Brasiliens Rohstoffvorkommen im Fokus geopolitischer Interessen

Mit den größten Graphitreserven weltweit, den zweitgrößten Vorkommen an Seltenen Erden und der drittgrößten Nickelbasis gehört Brasilien zu den global bedeutendsten Rohstoffnationen. Besonders hervorzuheben: Über 90% des global geförderten Niobiums stammen aus Brasilien. Die USA sehen darin eine Chance, sich von der dominierenden chinesischen Lieferkette unabhängiger zu machen. Ein Abkommen mit Brasilien könnte sowohl die Versorgungssicherheit stärken als auch zur Stabilisierung der Handelsbeziehungen beitragen.

Seltene Erden und Niobium als zentrale Bausteine für Zukunftstechnologien

Seltene Erden gelten als unverzichtbare Komponenten moderner Technologien - sie finden sich in Windkraftanlagen, Elektromotoren, Smartphones und auch militärischen Systemen. Niobium zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Korrosionsresistenz und supraleitende Eigenschaften aus. Es wird unter anderem in der Luft- und Raumfahrt, im Fahrzeugbau sowie in Hightech-Anwendungen genutzt. Die Nachfrage ist hoch - und die Herkunft der Materialien spielt eine zunehmend strategische Rolle.

Weltweite Konzerne sichern sich Zugang zu Rohstoffquellen

Zu den Schlüsselfiguren in der globalen Lieferkette gehören Unternehmen wie Lynas Rare Earths (Australien, AU000000LYC6), MP Materials (USA, US5533681012) sowie das brasilianische Niob-Unternehmen CBMM, das allerdings nicht börsennotiert ist. Für Anleger eröffnen sich dennoch Optionen, etwa über NioCorp Developments (Kanada, CA6544846091), Arafura Rare Earths (Australien, AU000000ARU5) oder Rare Element Resources (Kanada, CA75381M1023), um von der wachsenden Nachfrage nach strategischen Rohstoffen zu profitieren.

St. George Mining setzt auf Brasiliens Rohstoffpotenzial

Ein Unternehmen, das zuletzt von sich reden machte, ist St George Mining (Australien, AU000000SGQ8). Im Februar 2025 übernahm der australische Explorer das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais - in direkter Nachbarschaft zu den führenden Niob-Vorkommen von CBMM. Frühere Bohrungen bestätigten eine hohe Konzentration an Seltenen Erden und Niobium. Aktuell laufen Studien zur wirtschaftlichen Umsetzung. St. George positioniert sich damit in einer vielversprechenden Ausgangslage - denn das Interesse der USA an Brasiliens Rohstoffreichtum nimmt deutlich zu.

---

Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Rohstoffdiplomatie: USA suchen Zugang zu Brasiliens Seltenen Erden und Niobium appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000ARU5,CA75381M1023,AU000000SGQ8,US5533681012,CA6544846091