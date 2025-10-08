|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|GENTEX CORPORATION
|US3719011096
|0,12 USD
|0,1029 EUR
|GUANGDONG INVESTMENT LTD
|HK0270001396
|0,2666 HKD
|0,0293 EUR
|INTERDIGITAL INC
|US45867G1013
|0,7 USD
|0,6004 EUR
|KANZHUN LTD ADR
|US48553T1060
|0,168 USD
|0,144 EUR
|MAIN STREET CAPITAL CORPORATION
|US56035L1044
|0,255 USD
|0,2187 EUR
|MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC
|US5628031065
|0,115 USD
|0,0986 EUR
|MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA
|LU0038705702
|2 USD
|1,7154 EUR
|MUSTEK LIMITED
|ZAE000012373
|0,1375 ZAR
|0,0068 EUR
