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Diese Entwicklung im KI-Sektor könnte unterschätzt werden - und sie betrifft die Energieversorgung
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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
02.04.26 | 17:35
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ENERGIEKONTOR AG35,3500,00 %
FCR IMMOBILIEN AG11,7000,00 %
HEP GLOBAL GMBH59,60-4,54 %
JDC GROUP AG21,5000,00 %
KATJES INTERNATIONAL GMBH & CO KG104,00-0,22 %
LAIQON AG4,180-0,24 %
LEEF BLATTWERK GMBH100,00+1,01 %
MUTARES SE & CO KGAA27,4000,00 %
SOWITEC GROUP GMBH30,0000,00 %
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