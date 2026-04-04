Spannende Kar-Woche am KMU-Anleihemarkt

Die LAIQON AG, die für 2025 ein vorläufiges EBITDA von etwa -2,9 Mio. Euro meldet und sich damit gegenüber dem Vorjahr verbessert, stellt ihre Kapitalstruktur neu auf. So plant das Unternehmen eine Barkapitalerhöhung sowie die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und einem Zinssatz von 6,5 % p.a. Beide Maßnahmen erfolgen als Private Placements, wobei bereits Zusagen in Höhe von mindestens 11 Mio. Euro vorliegen. Die Mutares SE & Co. KGaA erhält unterdessen in dieser Woche die Zustimmung ihrer Anleihegläubiger zu einem Covenant Waiver und stärkt parallel ihre Eigenkapitalbasis durch eine geplante Kapitalerhöhung mit einem Volumen von bis zu 105 Mio. Euro. Die Mittel sollen überwiegend in die internationale Expansion, insbesondere in den US-Markt, fließen.

Die SOWITEC group GmbH hat eine fällige Zinszahlung für die Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) aufgrund einer projektbedingten Verzögerung verschoben, kündigt ...

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