Ruhige Osterwoche am KMU-Anleihemarkt

In der Kalenderwoche 15 ist die Nachrichtenlage am KMU-Anleihemarkt überschaubar, dennoch rückt insbesondere die AS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH in den Fokus, die eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und einem Kupon von 8,5 % p.a. initiiert. Die Platzierung erfolgt über die Tochtergesellschaft AS Invest Capital LTD und richtet sich an professionelle Investoren. Die Mittel sollen in den Ausbau des Immobilienportfolios sowie in weitere wachstumsstarke Beteiligungen fließen und damit die nächste Expansionsphase finanzieren.

Eine sehr hohe Investorennachfrage zeigt sich derweil weiterhin ...

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