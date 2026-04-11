Aktien - Erholungsaufatmer nach Waffenstillstand. Mit apokalyptischen Drohungen malte Trump die "Steinzeit" für den Iran an die Wand. Unter Vermittlung Pakistans - auch Chinas? - gab es kurz vorher einen Waffenstillstand. Bedeutete weltweite, sprunghafte Kurserholung. Erstmal. An den Folgetagen bedeutete der wacklige Waffenstillstand vorsichtigen, leicht defensiven Aktienhandel im Schatten der Angst vor einem Wiederaufflammen der US-Aggression gegen Iran. Am Donnerstag und Freitag dann die Softwareaktien unter extremen Druck - Claude & Co. sollen viele Firmenkonzepte überflüssig machen. Übertrieben? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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