© Foto: DALL-EAuf den ersten Blick passt das Duell nicht, auf den zweiten schon. Evonik will mit einer neuen Membran Wasserstoff günstiger machen. Ceres hat erfolgreich ein Kapitalerhöhung durchgeführt. Wo sollten Anleger zugreifen?Nicht nur KI-Werte haben zuletzt stark gelitten, auch Wasserstoff-Aktien mussten kräftig Federn lassen. Besonders hart traf es Ceres Power. Die Aktie des britischen Entwicklers sauberer Energietechnologie hat in den vergangenen fünf Handelstagen gut ein Viertel an Wert verloren. Beschleunigt wurde der Rücksetzer durch eine Kapitalerhöhung. Evonik stand ebenfalls nicht auf der Sonnenseite, gab aber nur rund 10 Prozent nach. Jetzt gibt es Neuigkeiten vom Spezialchemiekonzern im …
Enthaltene Werte: DE0008404005,FR0000120628,DE0005140008,IT0000072618,DE0008430026,DE000CBK1001,NL0011821202,IT0005239360,IT0005508921Den vollständigen Artikel lesen
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