Krasse Woche...: Wochenrückblick KW 31-2023 - Wahnsinn an den Märkten!

Anzeige / Werbung

Die Finanzmärkte stehen Kopf, als erneute Spannungen über die US-Zinssätze die Anleger in Angst und Schrecken versetzen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

und als wäre dieser Schrecken nicht schon groß genug, lässt die Abstufung der US-Kreditbewertung durch Fitch die Alarmglocken noch lauter schrillen und wirbelt sämtliche Prognosen wild durcheinander. Doch dann kommt die Wende! Die scheinbar rettende Nachricht läuft über die Ticker - die Veröffentlichung der monatlichen Beschäftigungszahlen! Ein Funke Hoffnung inmitten der düsteren Stimmung, aber auch ein Hauch von Unsicherheit, da der Arbeitsmarkt eng und überhitzt zu sein scheint. Die Federal Reserve steht vor einer wahren Zerreißprobe, während sie verzweifelt versucht, die Inflation zu bekämpfen und zeitgleich die Wirtschaft vor dem Kollaps zu bewahren.

Quelle: WallstreetOnline.de (Wochenchart)

Und während die Finanzmärkte noch taumeln, schießt der Ölmarkt weiter in die Höhe! Die sechste Woche in Folge gewinnt das schwarze Gold an Wert. Russland und Saudi-Arabien verkünden einschneidende Maßnahmen, um die Produktion zu drosseln und die Preise in die Höhe zu treiben. Das Rohöl der Sorte Brent katapultiert sich über 85,- USD pro Barrel, während WTI mit über 82,- USD versucht, dem atemberaubenden Tempo zu folgen.

Aber auch das ist noch nicht alles! Sogar die Edelmetalle halten Investoren weiter in Atem. Wie bei einem wilden Rodeo-Ritt ging es auch beim Goldpreis auf und ab, nachdem ein schwacher US-Jobs-Bericht den Dollar und die Treasury-Renditen auf eine Achterbahnfahrt geschickt hat. Allerdings versucht sich Gold dem ganzen bestmöglich zu entziehen, während Silber und Palladium mittlerweile versuchen ein Eigenleben zu führen.

Quelle: Onvista.de (Monatschart)

Ausblick:

Ebenso spektakulär wie die vergangene Woche war, könnte die kommende Woche werden, die im Zeichen der Preisstatistiken steht. Inflationsdaten und die Juli-Erzeugerpreise werden erwartet, aus China und den USA. Die beiden Wirtschaftsmächte haben mit sehr unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Peking steht der drohenden Deflation gegenüber, während Washington eine Wiederbeschleunigung der Preisanstiege nach der Flaute der letzten Monate befürchtet. Am Freitag werden die Investoren auch am US-Verbrauchervertrauen interessiert sein, gemessen von der Universität Michigan.

Im Unternehmensbereich haben zwar die meisten einflussreichen Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlicht, aber auch in der kommenden Woche stehen noch immer einige Termine auf der Agenda. Dazu gehören beispielsweise in den USA Eli Lilly, UPS, und Walt Disney, sowie in Europa Siemens Energy, Glencore, Bayer und Novo Nordisk.

Mit all diesen Entwicklungen verspricht die kommende Woche erneut spannend zu werden. Anleger werden genau hinsehen, wie sich die Märkte inmitten der unsicheren globalen Wirtschaftslage weiterentwickeln und ob der August die Trendwende nach oben bei den Rohstoffunternehmen einleiten kann! Denn vieles spricht für steigende Rohstoffpreise, wie Sie den Zahlreichen Beiträgen im folgenden Wochenrückblick entnehmen können.

Putsch mit verheerenden Folgen

Europas Uranversorgung am Abgrund: Niger-Krise entflammt Drama um Energiezukunft!

Ein Militärputsch erschüttert das Land Niger bis ins Mark, als General Omar Tchiani den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum stürzt und sich selbst als neuen Machthaber implementiert.

Lesen Sie mehr

Explosive Entwicklung…

Osisko Gold Royalties beweist mit MEGA-Lithiumressource wieder einmal seinen perfekten Lizenzgebühren-Riecher!

Wer "Corvette' hört, denkt unweigerlich an außergewöhnliches, stromlinienförmiges Design und natürlich an unbändige Power und nahezu unvergleichliche Beschleunigung…

Lesen Sie mehr

Volltreffer gelandet...

Goldrausch in Nevada - Eine Mine zeigt, was sie drauf hat!

Ergebnisse, welche die Aktionäre und diesen Produzenten gleichermaßen erfreuen dürften!

Lesen Sie mehr

Green Shift Commodities / Canada Nickel Company

Energiewende gegen den Earth Overshoot Day

Der Erdüberlastungstag fand diesmal am 2. August statt. Damit sind die natürlichen Ressourcen aufgebraucht für 2023.

Lesen Sie mehr

US Critical Metals / ION Energy

Das erste fliegende Auto kommt

Eine kalifornische Firma hat als erstes die Zulassung für ein fliegendes E-Auto erhalten.

Lesen Sie mehr

MAG Silver / Chesapeake Gold

Silber - volatil, aber mit viel Potenzial

Silber orientiert sich deutlich am Goldpreis. Dies zeigt, dass Silber bei einem steigenden Goldpreis stark nach oben gehen kann.

Lesen Sie mehr

Tudor Gold / Vizsla Silver

In der Verfassung der USA sind Gold und Silber die einzigen genannten Währungen

Dies ist ein Argument für Oregon die Unternehmenssteuer auf Edelmetallhändler und -investoren abzuschaffen.

Lesen Sie mehr

OceanaGold / Victoria Gold

Gold weltweit beliebt - auch in Pakistan

Die Börse in Pakistan möchte den physischen Goldhandel sowie den legalen Import einführen.

Lesen Sie mehr

Gold Terra Resource / Sierra Madre Gold and Silver

Wo schlummert das meiste Gold?

Das meiste Gold gefördert wurde 2022 in China, Australien, Russland und Nordamerika.

Lesen Sie mehr

Explosive Entwicklung…

US-Senat ebnet den Weg zur Uran-Unabhängigkeit! Uranium Energy katapultiert sich in die Zukunft!

Die Vereinigten Staaten haben einen historischen Meilenstein in der Energieversorgung erreicht! Der US-Senat hat mit überwältigender Mehrheit für das "Nuclear Fuel Security Program' gestimmt!

Lesen Sie mehr

Günstiger geht kaum…

Extreme Unterbewertung schafft exklusive Einstiegschance!

Kein Zweifel, das vergangenen Jahr 2022 war für den global aufgestellten Metall-Player Sibanye-Stillwater eines, das von zahlreichen und zudem interkontinentalen Herausforderungen geprägt war. Aber…

Lesen Sie mehr

Millennial Potash / Torq Resources

Dünger als Gold fürs Depot

Edelmetalle oder bedeutende Industriemetalle wie Kupfer bieten sich für Investments an, aber auch etwa Kali-Unternehmen sind aussichtsreich.

Lesen Sie mehr

Wahnsinn....

Riesige Schätze und sagenhafte Renditen voraus!

Die kanadische GoldMining startet auf seinem kolumbianischen Projekt "La Mina' nach einem regelrechten Goldrausch in den vergangenen 12 Monaten mit der aktualisierten "PEA' richtig durch!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,CA1651841027,US9168961038,CA6752221037,CA38076F1053,CA68827L1013,CA38149E1016,CA89131L1085,CA13000C2058,CA92625W5072,US82575P1075,CA13515Q1037,CA4620481099,CA8263XP1041,CA21024C1014,CA92859G2027,CA90366H1010,CA3933801001,CA89901T1093,CA60041F1018