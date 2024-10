Weiterhin keine Korrektur...: Wochenrückblick KW 41-2024: Neue Rekorde, aber Vorsicht bleibt geboten!

Anzeige / Werbung

Vergangene Woche erreichte der S&P500 neue Rekordstände! Auch bei den meisten deutschen und europäischen Indizes konnten Pluszeichen verbucht werden.

in den USA sorgten die Inflationsdaten für keine weiteren Klarheiten hinsichtlich des Zinsfahrplans der Fed, und anhaltende geopolitische Spannungen sind noch immer reichlich vorhanden.

Obwohl die ersten Quartalsergebnisse am Freitag gut aufgenommen wurden, bleibt die Gefahr von Volatilität jederzeit präsent.

Inflation weiterhin ein Thema!

In einer insgesamt eher ruhigen Woche für Wirtschaftsdaten stand die September-Inflation in den USA im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Verbraucherpreise zeigten zwar keine dramatischen Veränderungen, aber ein kleiner monatlicher Anstieg diente als Erinnerung, dass die Inflation noch präsent ist. Diese Zahlen beunruhigten die Anleger nicht übermäßig, führten jedoch zu einer realistischeren Einschätzungder zukünftigen Zinspolitik der US-Notenbank. Ein weiterer Zinsschritt der Fed am 7. November wird nun eher bei 25 Basispunkten erwartet - weniger als die von einigen Marktteilnehmern erhofften 50 Basispunkte. Der Dollar blieb in diesem Umfeld stabil, und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen pendelte sich erneut über der 4 %-Marke ein.

Auch in Europa Hoffnung auf Zinssenkungen!

In Europa stützen die jüngsten Entwicklungen die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche eine Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließen wird, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen - besonders in Deutschland, wo die Industrieindikatoren sehr widersprüchliche Signale senden.

Industrie- und Edelmetalle unter Druck!

Im Segment der Industriemetalle herrschte Unsicherheit, da der Markt gespannt auf Ankündigungen aus China wartete, insbesondere auf die für das Wochenende angekündigte Konferenz des chinesischen Finanzministers. Vor diesem Hintergrund gab Kupfer auf dem Londoner Metallmarkt (LME) nach und fiel knapp auf 9.720,- USD pro Tonne. Auch Nickel 17.540,- USD, Aluminium 2.586,- USD und Zink 3.086,- USD verzeichneten Rückgänge.

Bei den Edelmetallen kämpfte Gold mit den steigenden Anleiherenditen, die seine Aufwärtsdynamik begrenzen. Silber verlor wie Industriemetalle ebenfalls etwas an Wert.

Aber dennoch notiert der Goldpreis stabil, bei etwa 2.650,- USD.

Fazit / Ausblick: Die heiße Phase beginnt!

Nun beginnt der Countdown zu den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November - und er ist gespickt mit zahlreichen Ereignissen. Zudem stehen in der kommenden Woche die Quartalsergebnisse von mehr als 25 Unternehmen an, mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden USD! Darunter Schwergewichtewie UnitedHealth, LVMH, Goldman Sachs, Rio Tinto, ASML, Netflix, Nestlé und EssilorLuxottica. Das wahrscheinlich wichtigste makroökonomische Ereignis der Woche erwartet uns am Donnerstag, dem 17. Oktober: Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank, bei der Marktteilnehmer eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwarten sowie die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze für September.

Somit stehen die Märkte in einer spannenden Phase. Während die Wall Street neue Rekorde feiert, bleiben die Investoren vorsichtig, da zahlreiche politische und wirtschaftliche Faktoren für Überraschungen sorgen könnten. Dabei werden die kommenden Quartalsberichte und Zentralbankentscheidungenvermutlich den weiteren Kurs vorgeben.

