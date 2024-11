Makrodaten im Vordergrund...: Wochenrückblick KW 47-2024 - Wall Street bleibt robust, Europa zaudert!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Woche zeigte einmal mehr die Widerstandsfähigkeit der Wall Street, die trotz anhaltender geopolitischer Spannungen zwischen der Ukraine und Russland ihre europäischen Pendants hinter sich ließ.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während in den USA weiterhin eine relativ optimistische Stimmung herrscht, kämpfen die europäischen Märkte mit einer schwächelnden chinesischen Wirtschaft, steigenden Anleiherenditen und enttäuschenden Konjunkturdaten aus der Eurozone.

Quelle: Onvista.de

Sollte sich jedoch auch in den USA Instabilität zeigen, könnte die Volatilität in den kommenden Tagen deutlich zunehmen.

Der Dollar bleibt zunächst "King'!

Die US-Märkte dominieren das Geschehen, selbst wenn der "Trump Trade' langsam an Schwung verliert. Investoren bleiben den USA treu, während Europa mit einem schleppenden Wirtschaftsausblick und steuerlichen Belastungen kämpft. Christine Lagarde setzt sich weiterhin für eine stärkere Integration der europäischen Kapitalmärkte ein, stößt jedoch auf Widerstand von Mitgliedsstaaten, die ihre Souveränität nicht aufgeben wollen.

Der Euro bleibt aufgrund der "dovishen' Haltung der Europäischen Zentralbank und gemischter Konjunkturdaten unter Druck und fiel auf ein neues Tief unter die Marke von 1,0448 USD. Auf der anderen Seite hält sich die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe stabil im Bereich von 4,46 % bis 4,55 %, während die deutsche Rendite auf die 2 %-Marke zusteuert.

Rohstoffmärkte: Metalle im Fokus!

Einige Metallpreise konnten vergangene Woche eine eher positive Entwicklung für sich verbuchen. Insbesondere Kupfer etwas vermutlich auch Aluminium profitierten von Chinas Entscheidung, die Steuervergünstigungen für Exporte von Halbfertigprodukten ab dem 1. Dezember einzustellen. Dies steigert vor allem das Interesse an Aluminium, das aktuell bei rund 2.630,- USD pro Tonne gehandelt wird.

Quelle: MinerDeck auf X

Der Markt hofft jedoch weiterhin auf zusätzliche Konjunkturmaßnahmen aus China, insbesondere zur Unterstützung des verarbeitenden Gewerbes und des privaten Konsums. Kupfer bleibt weiterhin mit um die 9.000,- USD pro Tonne stabil, während Gold nach fünf aufeinanderfolgenden Gewinnsitzungen wieder an Fahrt gewinnt und bei rund 2.700,- USD gehandelt wird.

Fazit /Ausblick: Quartalssaison beendet, jetzt rücken wieder Makrodaten in den Vordergrund!

Mit dem Ende der Berichtssaison kehrt die Aufmerksamkeit auf makroökonomische Indikatoren zurück. In den USA stehen nächste Woche "PCE'-Inflationsdaten und das Protokoll der letzten Fed-Sitzung(Mittwoch) im Fokus. In Europa wird Deutschland am Donnerstag die erste Schätzung der Inflation für November vorlegen. Die großen geldpolitischen Entscheidungen rücken jedoch erst im Dezember in den Mittelpunkt, wenn die weltweit führenden Zentralbanken ihre Zinsen das letzte Mal in diesem Jahr festlegen.

Somit befinden sich die Märkte in einer Übergangsphase. Während die Berichtssaison ausklingt, dominieren wieder geopolitische Spannungen und makroökonomische Unsicherheiten die Schlagzeilen. Mit einer Mischung aus robusten US-Daten und wachsenden Herausforderungen in Europa bleibt die Dynamik an den Märkten spannend. Die kommende Woche wird weitere Einblicke in die wirtschaftliche Lage und die geldpolitischen Pläne der Zentralbanken liefern.

Weitere Einblicke in die Rohstoffmärkte liefern Ihnen unsere Artikel aus der vergangenen Woche, die viele interessante und brisante Themen enthalten.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

