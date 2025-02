Droht Ungemach?: Wochenrückblick KW 05-2025: Glänzender Jahresstart - Doch drohen Handelskonflikte?

Anzeige / Werbung Nach einem holprigen Wochenstart und einem leichten Minus am Freitag beendeten die Finanzmärkte die Woche auf breiter Front mit Gewinnen und setzten damit den positiven Januar-Trend fort. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, die Kombination aus soliden US-Wirtschaftsdaten, der ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die insgesamt überzeugenden Quartalszahlen sorgten für anhaltenden Optimismus unter Investoren. Besonders die europäischen Märkte honorierten die geldpolitische Lockerung der EZB mit einem deutlichen Anstieg. Quelle: Onvista.de Ein besonderes Highlight war die Veröffentlichung der "PCE'-Kerninflation in den USA, die mit einem Anstieg von 0,2 % im Monatsvergleich und 2,8 % im Jahresvergleich genau den Erwartungen entsprach. Die Bondmärkte reagierten darauf mit leicht sinkenden Renditen - ein potenziell unterstützendes Signal für die Aktienmärkte, falls sich dieser Trend fortsetzt. Tech-Überraschung aus China: DeepSeek sorgt für Aufregung! Die Woche begann mit einem Paukenschlag: Die chinesische KI-Start-up DeepSeek schockierte die Märkte mit der Ankündigung, kosteneffiziente KI-Technologien zu entwickeln, die in direkter Konkurrenz zu den etablierten Tech-Giganten aus den USA stehen. Zunächst sorgte diese Nachricht für Turbulenzen, doch am Ende überwogen die positiven makroökonomischen Impulse und trieben die Börsen auf neue Höhen. Rohstoffmärkte: Platin und Palladium im Aufwind, Kupfer unter Druck! Die Metallmärkte zeigten ein gemischtes Bild: Aluminiumpreise erholten sich, nachdem die Europäische Union angekündigt hatte, Importe aus Russland schrittweise einzustellen. Quelle: MinerDeck auf X Kupfer hingegen litt leicht unter mehreren Belastungsfaktoren: Schwache Konjunkturdaten aus China, wo sowohl der Produktion- als auch der Dienstleistungs-"PMI' im Januar rückläufig waren, signalisierten eine nachlassende industrielle Nachfrage. Zudem kündigte Donald Trump mögliche neue Zölle auf verschiedene Metalle an, um die US-Produktion anzukurbeln. Diese protektionistischen Maßnahmen schürten die Sorgen um den globalen Handel. Gold glänzt weiter! Gold profitierte von der Unsicherheit über die neuen US-Handelszölle und der allgemeinen Marktvolatilität. Das Edelmetall durchbrach die Marke von 2.800,- USD pro Unze und verzeichnete damit ein neues Allzeithoch. Der Mix aus geopolitischen Spannungen und fallenden Anleiherenditen erhöht die Attraktivität von Gold als sicheren Hafen. Fazit/Ausblick: Wenn Optimismus, dann aber vorsichtiger! Die Märkte blicken auf einen glänzenden Jahresstart zurück, doch mit neuen Zöllen, Handelsrisiken und Inflationsdaten könnte sich das Stimmungsbild auch mal wieder ändern. Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, ob die Rallye weitergeht oder ob sich erste Bremsspuren abzeichnen. Investoren sollten daher die kommenden Ereignisse genau im Auge behalten. Und davon haben wir kommende Woche auch schon wieder einige auf der Agenda. Unternehmensberichte: Schwergewichte wie Alphabet, Amazon, L'Oréal und Novo Nordisk legen ihre Zahlen vor - ein wichtiger Test für die aktuellen Bewertungen nach den starken Zahlen der Finanz- und Techbranche. Zentralbanken & Makrodaten: Die Bank of England wird am Donnerstag voraussichtlich die Zinsen senken, während die Eurozone eine Inflation von 2,5 % für Januar melden dürfte. US-Arbeitsmarktbericht am Freitag: Der wohl wichtigste Indikator der Woche. Die Fed und die Märktewerden genau beobachten, ob sich die robuste Beschäftigungslage fortsetzt - eine entscheidende Variable für die künftige Zinspolitik. Warum jetzt Rohstoffe? Die Märkte drehen, und kluge Investoren handeln! Während die globalen Aktienmärkte nach einem starken Jahresauftakt ins Wanken geraten könnten, bieten Rohstoffe und Rohstoffaktien jetzt eine gute Alternative. Steigende geopolitische Spannungen, protektionistische Handelsmaßnahmen und geldpolitische Unsicherheiten schaffen perfekte Bedingungen für einen neuen Rohstoff-Bullenmarkt. Gold bricht Rekorde, Aluminium profitiert von geopolitischen Verschiebungen, und Kupfer bleibt das Schlüsselmetall der Zukunft. Wer jetzt die richtigen Rohstoffwerte auf dem Radar hat, kann von massiven "Upside'-Potenzial profitieren - denn wenn Märkte zittern, glänzen Rohstoffe umso mehr! Weitere interessante Informationen hierzu finden Sie in unserem Wochenrückblick. MEGA-DEAL Unverzichtbar für die Zukunft - Nachfrage explodiert! TOP-Silberfirma sichert sich MEGA-Produktionsplattform! Silber rückt immer stärker in den Fokus - und das aus gutem Grund! Das Edel- und Industriemetall ist nicht nur als sicherer Hafen gefragt, sondern spielt eine entscheidende Rolle in der technologischen Revolution. Lesen Sie mehr Osisko Gold Royalties / Gold Royalty Weisheit und Strategie bei Investitionen - Royalty-Unternehmen Im Reich der Mitte hat nun das Jahr der Schlange begonnen. Weise und strategisch klug ist sie, das sollten Anleger auch sein. Lesen Sie mehr Neue Allzeithochs... JETZT ODER NIE: Gold und diese Aktie explodieren auf Allzeithochs - Tenbagger-Story läuft gnadenlos weiter! Die Stunde der Minenaktien schlägt JETZT! Gold und Silber stehen vor einer historischen Rallye - Kursexplosionen sind bereits im Gange! Wer jetzt nicht investiert, verpasst die größten Börsengewinne der kommenden Jahre! Lesen Sie mehr Aurania Resources / Sibanye-Stillwater Ausblick auf den Goldpreis In den letzten zwei Jahren ist der Goldpreis stetig nach oben gegangen. Aber da dürfte noch Luft sein. Lesen Sie mehr Aufgepasst... Uran-Perle im Athabasca-Becken - Ihr Schlüssel zur Energie-Revolution! Die Welt steht vor einem Wendepunkt: Angesichts der globalen Klimaziele und eines wachsenden Energiebedarfs wird die Renaissance der Kernenergie immer deutlicher sichtbar. Lesen Sie mehr Green Bridge Metals / Millennial Potash Auf die richtigen Rohstoffe wetten Sportfans wetten derzeit wohl auf das größte Sportereignis in den USA, den Super Bowl. Lesen Sie mehr Rund 300 % Kurs-Potenzial... Silber-Revolution: Warum der Preis explodieren wird - und wie Sie jetzt profitieren können! Mit der Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident rücken Metalle, besonders Silber, verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Seine "Zoll'-Drohungen sorgen schon jetzt für mächtig Wirbel! Lesen Sie mehr IsoEnergy / Uranium Royalty Der Bedarf an nachhaltigen Energiequellen steigt - Uran gehört dazu Wind- und Sonnenenergie sowie Atomenergie werden immer mehr. Forscher haben Diamanten nun getestet. Lesen Sie mehr TOP-NEWS Rohstoffe im Rampenlicht: Der Billionen-Dollar-Markt, der die Welt antreibt! In einer Welt, die sich rasant verändert und immer stärker auf Innovation, Technologie und nachhaltige Entwicklung setzt, treten die Rohstoffe in den Vordergrund. Lesen Sie mehr Vizsla Silver / GoldMining Silberpreis vor dem Ausbruch Der Silberpreis folgt in der Regel dem Goldpreis nach. Noch ist dies nicht passiert, aber es könnte schnell gehen. Lesen Sie mehr Osisko Development / U.S. GoldMining Gold - in guten und in schlechten Zeiten In unsicheren Zeiten wird Gold als sicherer Hafen angesteuert. In guten Zeiten punktet es auch mit seiner Performance. Lesen Sie mehr Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln, Ihr Jörg Schulte Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ . Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,BMG069741020,CA68827L1013,189388994,CA46500E1079,CA38149E1016,CA91702V1013,US82575P1075,ZAE000259701,CA13515Q1037,CA86565E1051,CA38071H1064,CA2546771072,CA22113C1014,CA68828E8099,CA60041F1018,US90291W1080,CA59403F1053,CA3929211025,CA92859G6085

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )