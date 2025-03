Aktien Wochenrückblick - zu Beginn der Woche kämpfte sich der DAX immer wieder an und knapp über die 23.000er Marke, am Ende der Woche scheinen die Anleger aufgegeben zu haben. Zuviel Negatives wie etwa Trump's Auto-Zoll, Inflationszahlen, zähe Verhandlungen im Ukrainekonflikt, Eskalation im Nahen Osten? Erwächst jetzt aus der Konsolidierung nun eine kräftige Korrektur? Während die Hoffnungen auf eine hohe Übernahmeprämie bei ProSiebenSat1 zerstört wurden, die Tech's am Ende der Woche Federn lassen mussten, Kursgewinner der letzten Wochen, wie u.a. Energiekontor, PVA Tepla, Elmos Semiconductor, ...

