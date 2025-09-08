|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALPHABET INC CL A
|US02079K3059
|0,21 USD
|0,1791 EUR
|ALPHABET INC CL C
|US02079K1079
|0,21 USD
|0,1791 EUR
|AUB GROUP LIMITED
|AU000000AUB9
|0,66 AUD
|0,3692 EUR
|BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD
|BMG0957L1090
|0,0735 HKD
|0,008 EUR
|CASH CONVERTERS INTERNATIONAL LIMITED
|AU000000CCV1
|0,01 AUD
|0,0055 EUR
|CLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED ADR
|US1887691038
|0,0326 USD
|0,0278 EUR
|FEDEX CORPORATION
|US31428X1063
|1,45 USD
|1,2372 EUR
|LIFEVANTAGE CORPORATION
|US53222K2050
|0,045 USD
|0,0383 EUR
|MAIN STREET CAPITAL CORPORATION
|US56035L1044
|0,255 USD
|0,2175 EUR
|MILLER INDUSTRIES INC
|US6005512040
|0,2 USD
|0,1706 EUR
|MOVADO GROUP INC
|US6245801062
|0,35 USD
|0,2986 EUR
|NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC
|US6641211007
|0,2 USD
|0,1706 EUR
|ORANGE COUNTY BANCORP INC
|US68417L1070
|0,13 USD
|0,1109 EUR
|PAREX RESOURCES INC
|CA69946Q1046
|0,385 CAD
|0,2376 EUR
|QFIN HOLDINGS INC ADR
|US88557W1018
|0,76 USD
|0,6485 EUR
|RED RIVER BANCSHARES INC
|US75686R2022
|0,15 USD
|0,1279 EUR
|SMARTGROUP CORPORATION LTD
|AU000000SIQ4
|0,195 AUD
|0,1091 EUR
|THE MOSAIC COMPANY
|US61945C1036
|0,22 USD
|0,1877 EUR
|WESFARMERS LIMITED ADR
|US9508403063
|0,3623 USD
|0,3091 EUR
|WUXI APPTEC CO LTD
|CNE100003F19
|0,3846 HKD
|0,042 EUR
