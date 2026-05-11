ROUNDUP: Marineschiffbauer TKMS wächst und bestätigt Prognose - Aktie schwach

KIEL - Der Marineschiffbauer TKMS hat nach Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Dabei profitiert der U-Boot- und Fregatten-Bauer weiter von hohen Militärausgaben der Regierungen. Das zum Industriekonzern Thyssenkrupp gehörende Unternehmen kann trotz Rückgängen beim Neugeschäft auf einen rekordhohen Auftragsbestand von 20,6 Milliarden Euro bauen.

ROUNDUP: Hannover Rück startet mit Gewinnsprung - Preisverfall hält an

HANNOVER - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat ein Jahr nach den schweren Waldbränden in Kalifornien wieder deutlich mehr verdient. Mit 711 Millionen Euro lag der Gewinn im ersten Quartal fast anderthalbmal so hoch wie ein Jahr zuvor. Unterdessen setzte sich der Preisverfall in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung fort, wie der Dax -Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Dennoch und trotz der Verwerfungen durch den Iran-Krieg sieht Vorstandschef Clemens Jungsthöfel das Unternehmen auf dem Weg zu einem Rekordgewinn in diesem Jahr.

ROUNDUP: IT-Dienstleister Adesso übertrifft Erwartungen - Aktie profitiert nicht

DORTMUND - Der IT-Dienstleister Adesso hat im ersten Quartal von guten Geschäften mit Energieversorgern und Versicherern sowie der Zurückhaltung bei Einstellungen profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten stärker als am Markt erwartet zu, die Jahresprognosen sieht das Management um Mark Lohweber weiter als erreichbar an. Die Angebote des Anbieters träfen trotz der schwächeren Wachstumsaussichten in Deutschland auf eine gute Nachfrage, hieß es am Montag von den Dortmundern. Vor allem SAP -Projekte entwickelten sich demnach positiv. Die in diesem Jahr schwer gebeutelte, im SDax gelistete Aktie gab nach.

ROUNDUP: Eon will britischen Energieversorger Ovo übernehmen - Aktie im Plus

ESSEN - Der Energieversorger Eon baut sein Geschäft in Großbritannien mit einem Zukauf kräftig aus. Es sei eine Vereinbarung zur Übernahme des britischen Energieanbieters Ovo geschlossen worden, teilte Eon am Montag in Essen mit. Den Abschluss der Transaktion erwartet Eon im zweiten Halbjahr 2026, wenn die Behörden zustimmen. Der Nachrichtensender Sky News hatte zuvor über den bevorstehenden Deal berichtet. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Gea steigert Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt - Prognose bestätigt

DÜSSELDORF - Der Anlagenbauer Gea Group hat dank einer stabilen Nachfrage zum Jahresauftakt Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn im Tagesgeschäft verzeichnet. Angesichts einer guten Auftragslage bestätigte der Konzern seine Prognose für das laufende Jahr. Der Umsatz stieg im Quartal um 1,2 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro, wie der Konzern am Montag mitteilte. Dies entspricht im Mittel auch den Erwartungen der Analysten. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte lag das Wachstum bei 5,3 Prozent.

Hochtief startet mit Zuwächsen ins neue Jahr - Gewinnziel bestätigt

ESSEN - Gut gefüllte Auftragsbücher dank des KI-Booms geben dem Baukonzern Hochtief weiterhin Auftrieb. Umsatz und operative Ergebnisse legten im Auftaktquartal 2026 zu. "Wir sind erfolgreich in das Jahr 2026 gestartet, mit hohen Gewinnzuwächsen und einem Rekord-Auftragsbestand", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist, am Montag laut einer Mitteilung. Das Gewinnziel für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Renk verlängert Vertrag von Konzernchef Sagel vorzeitig

AUGSBURG - Der Getriebehersteller Renk hat den Vertrag von Unternehmenschef Alexander Sagel vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Der seit dem 1. Februar 2025 an der Konzernspitze stehende Sagel werde bis Ende März 2032 den Konzern leiten, teilte das Unternehmen am Montag in Augsburg mit. Die Entscheidung falle in einer Phase außerordentlichen Wachstums, hieß es. 2025 steigerte Renk den Konzernumsatz ein Fünftel auf 1,37 Milliarden Euro und erreichte beim Auftragseingang mit 1,57 Milliarden Euro einen neuen Höchststand.

TKMS: Entscheidung über U-Boot-Großauftrag aus Kanada naht

KIEL - Im Rennen um den U-Boot-Großauftrag aus Kanada erwartet TKMS -Chef Oliver Burkhard eine baldige Entscheidung. "Wir rechnen damit, dass diese noch im ersten Halbjahr kommen könnte", sagte der Vorstandsvorsitzende des Marineschiffbauers aus Kiel.

Iran-Krieg: Aurubis sieht Rückenwind durch knappes Schwefelsäure-Angebot

HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis sieht durch den Iran-Krieg kurzfristig kaum direkte Auswirkungen auf sein Geschäft - mittelfristig könnten sich sogar Chancen ergeben. Der Nahe Osten sei mit Blick auf Metalle und Schwefelsäure kein größerer Absatzmarkt, hieß es von Aurubis am Montag zur Veröffentlichung der endgültigen Resultate des zweiten Geschäftsquartals 2025/26. Vielmehr könnte das Weltmarkt-Angebot von Schwefelsäure im zweiten Halbjahr 2025/26 sinken wegen des Ausfalls von Schwefel-Lieferketten in Nahost, der zu einer stabilen Nachfrage der europäischen Chemie- und Düngemittelindustrie hinzukomme. Potenzielle Exportbeschränkungen in Reaktion auf die angespannte Versorgungslage könnten dann zu einer weiteren Verknappung führen. Schwefelsäure ist ein Nebenprodukt der Kupferproduktion und wird unter anderem von der Düngemittelindustrie verarbeitet.

ROUNDUP: Gea steigert Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt - Aktie gibt nach

DÜSSELDORF - Vor allem das Neumaschinengeschäft hat den Anlagenbauer Gea Group zum Jahresstart angetrieben. Angesichts einer guten Auftragslage bestätigte der Konzern seine Prognose für das laufende Jahr. Der Iran-Krieg habe keinen spürbaren Einfluss auf die Geschäftsentwicklung, so das Unternehmen laut Mitteilung. Auch die Auswirkungen mit Blick auf die Preisentwicklung für Energie, Rohstoffe und Logistik seien begrenzt. An der Börse zeigten sich die Anleger dennoch vorsichtig.

ROUNDUP: Prosus senkt Beteiligung an Delivery Hero weiter - Aspex stockt auf

AMSTERDAM - Großaktionär Prosus verringert seine Beteiligung an Delivery Hero weiter. Die Internet-Beteiligungsholding habe rund 15,2 Millionen Aktien des im MDax gelisteten Essenslieferdienstes an den in Hongkong ansässigen Investor Aspex Management verkauft, teilte das Unternehmen am Montag in Amsterdam mit. Dies entspreche einer Beteiligung von rund fünf Prozent. Für die Aktie von Delivery Hero ging es zuletzt um fast zehn Prozent auf 21,97 Euro nach oben.

Cewe verkauft Sparte mit kommerziellem Online-Druck an Cimpress

OLDENBURG - Der Fotodienstleister Cewe verkauft seinen Geschäftsbereich mit dem kommerziellen Online-Druck und konzentriert sich damit voll auf sein lukrativeres Kerngeschäft mit dem Fotofinishing. Käufer ist der Durckspezialist Cimpress, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie Cewe am Montag in Oldenburg mitteilte. Der SDax -Konzern erwartet jedoch einen Buchgewinn im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus dem Geschäft. Der erwartete Mittelzufluss übersteige den aktuellen Buchgewinn. Der Abschluss des Verkaufs wird im zweiten Halbjahr erwartet. Cewe passte den Jahresausblick an, die Aktie stieg um knapp vier Prozent.



Weitere Meldungen



-Rheinmetall und Telekom entwickeln Drohnen-Abwehrschirm -London treibt Verstaatlichung von British Steel voran -Reiche: Bund verlängert Garantie für Raffinerie Schwedt -EU-Kommission will Beihilferegeln für kleine Airports ändern -Stabilus will zwei Tochtergesellschaften verkaufen - Fokus auf Motion Control -Chinas Automarkt bricht im April nach Ölpreis-Schock ein - Verbrenner schwach -Gabler-Chef: Nachfrage nach Unterwassertechnik steigt -AMS Osram stößt Geschäft mit CMOS-Bildsensoren ab

-Thyssenkrupp Nucera enttäuscht wegen Einmaleffekten bei Umsatz und Gewinn -Flughafenverband warnt vor Millionen Flugstreichungen -China startet Versorgungsflug zu Weltraumstation

-Flugausfälle in Italien wegen Streiks

-Sachsens Wirtschaftsminister für chinesische Beteiligung an Zwickauer VW-Werk -Lufthansa-Tochter Swiss will in Verwaltung zehn Prozent einsparen -Teures Kerosin: Reiche sieht Belastung für Urlaubsreisende -Jeder neunte Onliner von Cyberkriminalität betroffen

-Klingbeil wirbt bei Carney für deutsche U-Boote

-Deutschland-Tourismus lebt von Inländern

-Lufthansa streicht Bremen-Frankfurt-Flüge - Kritik wächst -BASF nimmt neue Anlage in Ludwigshafen in Betrieb

-Bundesnetzagentur: Gaspreise können moderat steigen

-ROUNDUP 3/Hantavirus: Vier Schiffspassagiere nach Deutschland gebracht -Jeder neunte Onliner von Cyberkriminalität betroffen

-MDR spart: Drei Jahre Pause für neue 'Tatort'-Produktionen -Evakuierung der Menschen von 'Hondius' vor Abschluss°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005403901, DE0006602006, DE0008402215, DE0006070006, DE0006766504, ES0167050915, DE0007164600, DE0007500001, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE000ENAG999, DE000A0Z23Q5, DE000A2E4K43, NL0013654783, DE000RENK730, DE000TKMS001