Interessante Woche...: Wochenrückblick KW 26-2023 - Trendbestätigung voraus?

Anzeige / Werbung

Die Finanzmärkte verzeichneten in der vergangene Woche erhebliche Gewinne, obwohl die Aussicht auf weitere geldpolitische Straffungen sowohl in den USA als auch in Europa bestand.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Rezessionsängste haben sich weitestgehend verflüchtigt, da solide makroökonomische Daten aus den USA veröffentlicht wurden und die Inflation erneut abgekühlt ist. Das Risikoverhalten scheint wieder intakt zu sein, während wir auf die Quartalsberichte der Unternehmen im zweiten Quartal warten.

Quelle: Onvista.de

Die Stimmung!

Vergangene Woche trafen sich Zentralbanker zwei Tage lang in Sintra, Portugal, zum jährlichen Forum der Europäischen Zentralbank (EZB). Christine Lagarde nutzte die Gelegenheit, ihre entschlossene Haltung zur Bekämpfung der Inflation durch eine restriktive Geldpolitik zu bekräftigen. Ihr Ziel besteht darin, die Inflation bis Ende 2025 auf rund 2 % zu senken. Jerome Powell, Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve, schlägt einen ähnlichen Ton an und schließt weitere geldpolitische Straffungen bereits für das nächste Treffen im Juli nicht aus.

Sogar der Internationale Währungsfonds (IWF) findet das Ziel etwas ehrgeizig und weist durch seine stellvertretende Geschäftsführerin Gina Gopinath darauf hin, dass es "keine historische Präzedenz für einen derartigen Rückgang der Inflation gibt [...] ohne eine schwere Rezession zu verursachen".

Die Aktienmärkte scheinen sich jedoch langsam mit dieser neuen makroökonomischen Situation abzufinden. Während der US-amerikanische Aktienmarkt, insbesondere der S&P 500, bis vor Kurzem nur von einer (sehr) niedrigen Anzahl von Aktien getrieben wurde, nimmt die neue "bullische'-Welle eine deutlich breitere Formation an. Zwischen der Möglichkeit einer einfachen Erholung und einer neuen "bullischen'-Welle scheinen Investoren zunächst noch vorsichtig zu sein und behalten deshalb die Konsumzahlen der Haushalte noch im Auge, die im Mai von +0,6 % im April auf 0,1 % gesunken sind.

Rohstoffe im Fokus!

Gold schaut auf seinen dritten wöchentlichen Verlust in Folge, da Investoren ihre Wetten auf weitere Zinserhöhungen durch die Federal Reserve verstärken. Dies erfolgt vor dem Hintergrund starker Beschäftigungs- und BIP-Daten aus den USA. Der Preis für das Edelmetall fiel erstmals wieder seit Mitte März unter die wichtige Marke von 1.900,- USD pro Unze, bevor er zum Wochenende seine Verluste wieder zum Großteil ausbügelte und mit rund 1.918,- USD je Feinunze aus dem Handel ging.

Kupfer hingegen steht trotz eines Anstiegs am Freitag aufgrund der Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung in China auf dem Weg zum größten Quartalsverlust seit September. Schwache chinesische Wirtschaftsdaten und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen belasten derzeit noch den Kupfermarkt. Aber auch das sollte sich schon bald umkehren, zumal das Industriemetall zum Ende der Woche Erholungstendenzen zeigte.

Quelle: Onvista.de

Fazit: Kommt die Trendwende?

Die Standard-Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche beachtliche Gewinne eingefahren, da die Rezessionsängste nachgelassen haben, getragen durch solide makroökonomische Daten aus den USA. Gold und Kupfer hingegen wurden hin und her gerissen. Gold musste zunächst aufgrund von erwarteten Zinserhöhungen herbe Verluste einstecken, die allerdings später in der Woche zum Großteil wieder "glattgezogen" wurden. Kupfer litt zum einen unter schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten und zum anderen ebenfalls von möglichen Zinserhöhungen. Das Gute aber ist: dass auch Kupfer zum Ende der Woche wieder zulegen konnte!

Zentralbanken ihrerseits haben bei ihrem jährlichen Forum ihre restriktive Geldpolitik bekräftigt, um der Inflation entgegenzuwirken, was auf die Sorge einer schwereren Rezession hinweist. Die Aktienmärkte hingegen passen sich allmählich dieser neuen makroökonomischen Situation an, während Investoren gespannt auf weitere wirtschaftliche Indikatoren und geldpolitische Entscheidungen in der kommenden Woche warten. Es bleibt also weiterhin sehr spannend an den Aktien- und Rohstoffmärkten!

Was sonst noch geschah und zukünftig noch passieren könnte und wie man sich gut positionieren kann, können Sie in unseren Beiträgen der vergangenen Woche nachlesen.

Qualitäts-Investment

Und wieder Mehrwert für das Unternehmen und seine Aktionäre geschaffen!

Es wächst und wächst und wächst…! Die Rede ist von einem hochwertigen Beteiligungsportfolio, das mittlerweile deutlich mehr als 180 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabgaben beinhaltet.

Lesen Sie mehr

Osisko Gold Royalties / Gold Royalty

Streaming-Business für Anleger ein spannendes Modell

Anleger können auf einzelne Rohstoffunternehmen setzen oder sich mal bei Royalty-Gesellschaften umsehen.

Lesen Sie mehr

Condor Gold / Torq Resources / Vizsla Silver

Wann wagt der Goldpreis den großen Ausbruch?

Auch wenn der Goldpreis wieder einen Schritt in die falsche Richtung gegangen ist, nach unten, langfristig sind viele positiv gestimmt.

Lesen Sie mehr

Latitude Uranium / Uranium Energy

Das neue Atomzeitalter

Uran ist zwar ein umstrittener Rohstoff, aber dringend nötig und eine Chance für Anleger.

Lesen Sie mehr

Uranaktien vor Ausbruch

Uranaktien noch immer unverschämt günstig - jetzt einsteigen und entspannt verdienen!

Der Uran-Spotmarkt zeigt vermehrt Anzeichen von Knappheit, was die Uranpreise anfeuert! Mit rund 56 USD/Pfund notiert der Spotpreis auf einem neuen Jahreshoch - aber Uranaktien ziehen noch nicht mit! Deshalb einsteigen!

Lesen Sie mehr

Millennial Potash / Queen's Road Capital Investment

Bergbau - wichtig für die Wirtschaft und eine Anlagechance

2022 sollen laut Schätzungen der Minenkonzerne global eine Billion US-Dollar umgesetzt werden.

Lesen Sie mehr

Das Tor zur Welt öffnet sich

Millennial Potash - durch Hafenbau in wirtschaftlicher "Pole Position"

Ein dicht geknüpftes Infrastrukturnetz ist für den Export von Warenströmen von immenser Bedeutung. Insbesondere ermöglicht die Anbindung an einen Hafen ein stabiles Fundament für den Welthandel.

Lesen Sie mehr

Aurania Resources / GoldMining

Kupfer und Gold - oft gemeinsam im Boden

Die Bergbauproduktion ist eine spannende Sache. Manche Rohstoffe werden mehr, manche weniger gefördert.

Lesen Sie mehr

Green Shift Commodities / Gama Explorations

China sichert sich Lithium-Vorkommen

Batterien und Elektroautos boomen. China sichert sich weltweit Lithium-Vorkommen und investiert Milliarden.

Lesen Sie mehr

Skeena Resources / Maple Gold Mines

Inflation - Zinserhöhung - Gegenwind für Gold

Die Äußerungen der Fed, ein starker US-Dollar und Zinserhöhungen verschiedener europäischer Zentralbanken schaden dem Goldpreis.

Lesen Sie mehr

Victoria Gold / Tudor Gold

Zentralbanken kaufen Gold

Besonders die Goldreserven der Vereinigten Arabischen Emirate sind in den vergangenen zwölf Monaten enorm angestiegen.

Lesen Sie mehr

Volltreffer...

Ein Monster erwacht! Massive Goldherberge in Neuseeland gewährt Einblick!

Mit einer fetten Ausbeute an phänomenalen Volltreffern meldet sich OceanaGold (WKN: A0MVLD) zurück - und zwar direkt von seinem vielversprechenden neuseeländischen Gold-Silber-Projekt "Wharekirauponga'.

Lesen Sie mehr

Jetzt gibt's "Kyle"...

Großaktionär schiebt feindlicher Übernahme rigoros den Riegel vor! Übernahme nicht zu diesem Preis!

Kyle Stevenson, Berater und Hauptaktionär von Alpha Lithium (WKN: A3CUW1), hat in einem öffentlichen "Brandbrief" an die Alpha-Aktionäre das lächerliche Angebot von Tecpetrol sprichwörtlich "geschreddert"!

Lesen Sie mehr

Fury Gold Mines / Revival Gold

Pessimistische Stimmung am Goldmarkt als Chance

Gerade hat der Goldpreis die schlechteste monatliche Performance seit Februar hingelegt. Doch Anleger dürfen hoffen.

Lesen Sie mehr

TinOne / First Tin

Zinn - das unterschätzte Metall

Ob als Lot in Elektronikprodukten, in Hybridautos, in Lebensmitteldosen oder in der Medizin, Zinn ist ein bedeutendes Metall.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: US9168961038,CA6752221037,GB00B8225591,BMG069741020,CA68827L1013,CA38149E1016,CA89131L1085,CA76151P1018,CA5651271077,CA92625W5072,KYG7315B1032,CA36117T1003,CA38071H1064,CA83056P7157,CA21024C1014,CA02075X1033,CA92859G2027,CA8875891092,GB00BNR45554,CA36459L1031,CA3933801001,CA89901T1093,CA60041F1018,CA51830A1066