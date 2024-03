Divergenz bietet Chancen...: Wochenrückblick KW 11-2024 - Alle Augen richten sich auf die Zentralbanken!

Anzeige / Werbung

Die Märkte haben sich vergangene Woche als wahre Hochseilakte erwiesen. Die europäischen Finanzmärkte legten zunächst zu, trotz leicht höher als erwarteter Inflation in den USA.

während Europa zunächst weiterhin in Feierlaune schwelgte, kam bei den US-Technologieaktien in den letzten Sitzungen etwas Ernüchterung rein. Vorsicht ist also geboten, vor allem auch wegen dem US-Notenbank (Federal Reserve) Treffen.

Auf Wochenbasis ging der DAX mit etwa 0,03 % nahezu unverändert aus dem Handel, während der Dow Jones rund 0,5 und der Nasdaq100 rund 1,2 % verlor.

Alles dreht sich um die Zentralbanken!

Von Seiten der Zentralbanken werden zwar keine Zinssenkungen erwartet, aber die Kommentare der verschiedenen Gouverneure sowie ihre Prognosen werden unter besonderer Beobachtung stehen. Die Bank of Japan allerdings könnte am Dienstag den ersten Schritt wagen, und eine leichte Zinserhöhung bekanntgeben. Die Bank of Australia meldet sich ebenfalls zu Wort, aber natürlich ist es die Fed am Mittwoch, die die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Finanzexperten hoffen auf weitere Einblicke in die geldpolitische Ausrichtung dank des aktualisierten Punktediagramms, das die Positionen der verschiedenen Zentralbanker misst. Die Schweizerische Nationalbank und die Bank of England übernehmen dann am Donnerstag das Rednerpult. Auch die chinesische Industrieproduktion und die vorläufigen "PMI'-Indikatoren für März werden genau beobachtet.

Metalle: Besonders Kupfer geht steil!

Der Kupferpreis in London überrannte am Freitag die magische Marke von 9.000,- US-Dollar pro metrische Tonne, angetrieben von Chinas Plänen, die Kupferproduktion zu drosseln. Die größten Kupferschmelzen Chinas haben bereits zugestimmt, ihre Produktion zu reduzieren. Auch Aluminium stabilisiert sich im Bereich von etwa 2.200,- USD während Zink auf rund 2.520,- USD anstieg.

Gold hingegen gönnt sich nach zwei starken Wochen eine Verschnaufpause und konsolidiert im Bereich von 2.150,- USD, während Silber zulegte und vermutlich am Ausbruch arbeitet!

Fazit: Divergenz sollte sich auflösen!

Momentan wird das Aufwärtsmomentum durch selbstverstärkende Faktoren vorangetrieben. Ein deutliches Signal für diese Entwicklung ist die zunehmende Marktbreite. Das könnte bedeuten, dass die Rallye in den Indizes noch leicht fortgesetzt wird. Dennoch wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, einer umfassenderen Korrektur zu entgehen.

Die Ergebnisse einiger Nachzügler stehen allerdings ebenfalls noch bevor, insbesondere die von Micron, Nike und Accenture sollten auf dem Anleger-Radar stehen. Wird sich ihre Leistung mit den Erwartungen messen können oder für böse Überraschungen sorgen?

Besonders bemerkenswert ist derzeit die beträchtliche Divergenz zwischen den Goldminenaktien und dem Goldpreis, die ein neues Rekordniveau erreicht hat. Doch gerade in dieser Konstellation könnten sich interessante Investitions-Möglichkeiten eröffnen, wie Sie in unseren folgenden Beiträgen aus der vergangenen Woche nachlesen können.

Canada Nickel Company / Century Lithium

Kritische Metalle im Depot, ein Muss

Die Skepsis der Marktteilnehmer im Bereich Bergbau und kritischer Rohstoffe ist zu spüren - noch. Das ist möglicherweise ein guter Einstiegszeitpunkt.

Lesen Sie mehr

TinOne Resources / Collective Mining

Energiewende treibt Zinn- und Kupferverbrauch an

Der Zinnbedarf soll sich bis 2030 verdoppeln. Auch die Kupfernachfrage dürfte anziehen.

Lesen Sie mehr

Karora Resources / Osisko Development

Endlich kommt die Gier

Der Goldpreis steigt, doch viele Investoren sind - noch - nicht dabei. Doch sie wollen. Auch Unternehmen sehen sich um. Zeit zu handeln!

Lesen Sie mehr

Das sieht gut aus…

Goldpreis nach Ausbruch stabil! Top-Goldproduzent verwöhnt Aktionäre mit starken Renditen!

Inmitten der stürmischen See wirtschaftlicher Unsicherheiten und volatiler Märkte ragt ein unerschütterlicher Fels empor!

Lesen Sie mehr

Victoria Gold / Fury Gold Mines

Gold erzählt Geschichten

Gold steht für Schönheit und Macht, ist praktisch unvergänglich und ein Prestigeobjekt auf der Reise ins Jenseits.

Lesen Sie mehr

Revival Gold / Chesapeake Gold

Rumänien fordert sein jahrhundertealtes Gold von Russland zurück

In der letzten Zeit ist Gold immer wertvoller geworden. Neue preisliche Höchststände wurden erreicht.

Lesen Sie mehr

Cosa Resources / Uranium Energy

Kernkraft für CO2-freie Energieproduktion

Die Urannachfrage wächst, damit wohl auch der Uranpreis. Für Uranunternehmen sind das gute Aussichten.

Lesen Sie mehr

Sierra Madre Gold and Silver / Vizsla Silver

Indische Silbernachfrage stark erholt

Im Januar hat Indien deutlich mehr Silber und Gold importiert als im vergleichbaren Vorjahresmonat.

Lesen Sie mehr

Skeena Resources / OceanaGold

Der neue Höchstpreis beim Gold ist geschafft

Mit einem Preis von mehr als 2.100 US-Dollar je Unze ist die alte Bestmarke vom Dezember 2023 überwunden.

Lesen Sie mehr

Sibanye-Stillwater / U.S. Critical Metals

Das fliegende Auto kommt - die richtigen Rohstoffe machen es möglich

Noch dieses Jahr soll sich ein fliegendes Auto über die 7.000 Inseln der Philippinen bewegen.

Lesen Sie mehr

Break out…

Goldpreis explodiert! TOP-Unternehmen liefert bahnbrechende Bohrergebnisse - Investoren im Goldrausch!

In einer perfekten Symbiose von Scharfsinn und Glück beweist Fury Gold Mines erneut seine unfehlbare Nase für hochgradige Mineralisierung, während der Goldpreis unaufhaltsam in die Höhe schießt.

Lesen Sie mehr

Karora Resources / Calibre Mining

Goldpreis weiter stark

Aus statistischer Sicht ist der März normalerweise der schwächste Monat. So einfach lässt sich das Metall aber nicht abhandeln.

Lesen Sie mehr

Canada Nickel Company / Blackbird Critical Metals

Engpässe bei Nickel

Nickel ist einer der wichtigsten Rohstoffe unter den Industriemetallen. Er wird für den Trend Elektromobilität und für Anwendungen in der Metallindustrie gebraucht.

Lesen Sie mehr

Century Lithium / Targa Exploration

Förderung der E-Mobilität

Viele Länder fördern die E-Mobilität. Diese braucht Rohstoffe wie Lithium.

Lesen Sie mehr

Collective Mining / Tudor Gold

2024 und die Aussichten für Edelmetalle

Gleich vorweg, die Preisaussichten für Gold und Silber sind weiterhin aus Sicht der Experten positiv.

Lesen Sie mehr

Discovery Silver / Aurania Resources

Verbindung zwischen Gold, Silber und Kupfer

Gold und Silber besitzen eine enge historische Verbindung. Auch zwischen Silber und Kupfer gibt es eine Beziehung.

Lesen Sie mehr

Endeavour Silver / MAG Silver

Fall und Aufstieg des Silberpreises

Der Silberpreis wird von diversen Faktoren beeinflusst.

Lesen Sie mehr

Es geht wieder los…

Explosive Rallye geht weiter! Die nächste ultimative Chance startet - Konsolidierung für neue Gewinne nutzen!

Uran hat in den vergangenen Jahren eine spektakuläre Rallye erlebt. Ein bemerkenswerter Preisanstieg und der Entscheidung vieler Regierungen, wieder verstärkt in Kernenergie zu gehen, weckt immer mehr Interesse.

Lesen Sie mehr

