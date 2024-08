Kalenderwoche 33 (12.08. bis 16.08.2024) am KMU-Anleihemarkt: Die Deutsche Rohstoff AG liefert im ersten Halbjahr 2024 einmal mehr Rekordzahlen und steigert den Konzern-Umsatz auf 112,2 Mio. Euro (Vorjahr: 75,2 Mio. Euro) sowie das EBITDA auf 83,3 Mio. Euro (Vorjahr: 56,0 Mio. Euro). Das Konzernergebnis beträgt zum Halbjahr 24,8 Mio. Euro und liegt somit ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert von 21,4 Mio. Euro. Hauptverantwortlich für die starken operativen Kennzahlen ist die hohe Produktion im ersten Halbjahr von 14.763 BOEPD (Barrel Ölequivalent pro Tag). Auch der Anleihe-Kurs des Unternehmens befindet sich aktuell auf einem Rekordhoch und notiert in dieser Woche erstmals über 112%. Für das Gesamtjahr rechnet das Deutsche Rohstoff-Management weiterhin mit einem Umsatz von 210 bis 230 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 160 bis 180 Mio. Euro. Die Biogena GmbH & Co. KG hat ihre zweite Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A3DYE0) in nur wenigen Tagen vollständig im Volumen von 6 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die BIOGENA-Anleihe II (WKN: A3L1ZD) wird jährlich mit 7,50% verzinst und läuft bis zum 01.11.2029. Über 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...