Money comes back...: Wochenrückblick KW 33-2024 - Die Rückkehr des Risikoappetit!

In der vergangenen Woche hat sich das Blatt an den Aktienmärkten wieder drastisch gewendet. Was vor kurzem noch tief besorgte Anleger waren, hat sich wieder in handfeste Investoren entwickelt.

diese dramatische Kehrtwende basiert auf einem wachsenden Vertrauen in das am weitesten verbreiteten Szenario für die US-Wirtschaft: moderate Wachstumsraten, die Zinssenkungen ermöglichen, ohne einen neuen Preisschub auszulösen. Unterstützt wird diese Hypothese durch Statistiken, die unserer Meinung aber weder zu positiv noch zu beunruhigend ausfallen - ein Nullsummenspiel quasi, das den Märkten offensichtlich gut bekommt. Denn auf Wochenbasis konnten zum Beispiel der DAX rund +3,4 %, der Dow Jones rund +2,95 % und die Nasdaq100 rund +5,4 % zulegen.

So konnten die Indizes weltweit, und insbesondere in Japan, teils spektakuläre Erholungen verzeichnen.

Ideales Umfeld für Anleger!

Die Blicke der Investoren waren vergangene Woche erneut fest auf die US-Statistiken gerichtet, und diese enttäuschten nicht. Die Produzenten- und Verbraucherpreise für Juli bestätigten den Rückgang der Inflation, während die Daten zu Beschäftigung und Konsum die Robustheit der Wirtschaft unterstrichen. Mit anderen Worten: Die Bahn ist frei für Zinssenkungen durch die Fed, ohne dass die Gefahr einer überhitzenden Wirtschaft droht. Dennoch bleiben die Indikatoren der US-Industrieproduktion schwach - ein Punkt, der noch immer zur Vorsicht mahnt, aber auch ein Signal, dass die Preise in den kommenden Wochen wahrscheinlich nicht in dem Tempo weiter steigen werden.

Globale Märkte in Bewegung!

Neben den Entwicklungen in den USA gab es auch international bemerkenswerte Ereignisse. So überraschte Neuseeland mit einer unerwarteten Zinssenkung, während die chinesischen Konjunkturdaten den Erwartungen entsprachen. In Deutschland hingegen bestätigte der ZEW-Index das schwindende Vertrauen in die größte Volkswirtschaft der Eurozone. Trotz dieser düsteren Stimmung testete der Euro die 1,10 USD-Marke, beflügelt von Spekulationen über eine mögliche Zinssenkung der Fed im September. Dies hielt die Rendite auf US-Staatsanleihen diese Woche bei rund 3,9 %.

Rohstoffe sind auch wieder gefragter!

Auf den Metallmärkten stiegen die Kupferpreise in London trotz durchwachsener Wirtschaftsdaten aus China auf rund 9.150,- USD pro Tonne im Spotpreis. Chinas Industrieproduktion wuchs im letzten Monat um 5,1 %, was eine Verlangsamung im Vergleich zu den Vormonaten bestätigt. Das Augenmerk richtet sich nun auf Chile, wo die Produktion in der weltgrößten Kupfermine "Escondida' durch einen Streik beeinträchtigtwurde. Die BHP Group, Betreiber der Mine, verkündete jedoch, dass eine Einigung mit der streikenden Gewerkschaft erzielt wurde.

Auch der Goldpreis zeigt wieder Aufwärtsbewegungen und erreichte mit fast 2.507,- USD pro Unze einen neuen Höchststand!

Ausblick: "Jackson Hole' und das Warten auf die Fed!

Ende August steht traditionell das Treffen der Notenbanker in "Jackson Hole', Wyoming, an, wo die Kansas City Fed ein jährliches Symposium ausrichtet. In diesem Jahr richtet sich das Augenmerk besonders auf Jerome Powell, den Vorsitzenden der Fed, der am kommenden Freitag eine Rede halten wird. Diese wird mit Spannung erwartet, da sie weniger als einen Monat vor der möglichen ersten Zinssenkung im aktuellen Zyklus stattfindet.

Die kommende Woche verspricht deutlich weniger makroökonomische Daten, abgesehen von den vorläufigen PMI-Indikatoren für August am Donnerstag. Zudem wird die Fed am Mittwochabend das Protokoll ihrer letzten geldpolitischen Sitzung veröffentlichen. Unternehmensseitig neigt sich auch die Berichtssaison dem Ende zu, wenngleich noch einige interessante Ergebnisse ausstehen, darunter Lowe, Medtronic und Analog Devices in den USA sowie Alcon, Coloplast und Antofagasta in Europa.

Alles in allem scheint die Risikobereitschaft zurückgekehrt zu sein - doch wie nachhaltig dieser Trend ist, bleibt abzuwarten. Was es an den Rohstoffmärkten und bei den Rohstoffaktien Neues gibt, können Sie im folgenden Wochenrückblick nachlesen.

