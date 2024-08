Wie gehts weiter?: Wochenrückblick KW 34-2024 - Spannung vor den nächsten Wirtschaftsdaten und Nvidia Zahlen!

Anzeige / Werbung

In der vergangenen Woche konnten die Aktienkurse auf breiter Front zulegen. Aber wie lange kann das noch in dem Tempo weitergehen?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die abnehmende Angst vor einer wirtschaftlichen Abkühlung und wachsender Erwartung einer möglichen US-Zinssenkung im September nutzten Investoren zum weiteren Einstieg in Aktien. Die abnehmende Angst vor einer wirtschaftlichen Abkühlung und wachsender Erwartung einer möglichen US-Zinssenkung ließ die Risikoaversion weiter steigen. Entsprechend legte der DAX rund +1,7 % zu, der Dow Jones rund + 1,3 % und die Nasdaq100 rund +1,1 % zu.

Powell beflügelte die Märkte!

Das Augenmerk der Finanzwelt war natürlich verstärkt auf das jährliche Treffen in "Jackson Hole' gerichtet, bei dem Powells Aussagen genau verfolgt wurden. Während spätestens jetzt eine Zinssenkung im September als nahezu sicher gilt, bleibt die Frage über deren Ausmaß allerdings noch offen, was möglicherweise auch die Stabilisierung der Anleiherenditen gegen Ende der Woche erklärt. Alles in allemaber sorgte die Rede von Powell, für positive Impulse, wenngleich er vor zunehmenden Risiken für den Arbeitsmarkt warnte. Tatsächlich hat das "Bureau of Labor Statistics' die Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze für den Zeitraum von April 2023 bis März 2024 deutlich nach unten korrigiert, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt weniger "heiß läuft" als zuvor angenommen.

Die meisten europäischen Märkte profitierten ebenfalls von der positiven Dynamik. Der EuroStoxx 50 zum Beispiel verzeichnete einen Wochengewinn von rund +1,5 %. Einer der wenigen Verlierer war beispielsweise der französische CAC 40.

Auf der Makroebene zeigten die "Flash'-Einkaufsmanagerindizes ("PMI') für August, dass der Dienstleistungssektor in den westlichen Volkswirtschaften weiterhin robust ist, während der Fertigungssektor, insbesondere in Frankreich, Deutschland und den USA, weiterhin schwächelt.

Rohstoffe: Uneinheitliche Entwicklung!

Auf den Rohstoffmärkten herrschte ebenfalls Bewegung. Die Industriemetalle zeigten einen anhaltend positiven Trend, da der Markt auf eine wirtschaftliche Beschleunigung durch die bevorstehenden Zinssenkungen in den USA spekuliert. Aluminium schnitt besonders gut ab, nicht zuletzt aufgrund anhaltender Engpässe in Asien.

Gold konsolidierte seine Position nach den jüngsten Rekordhochs. Silber konnte über die Woche hinweg Gewinne von 2 % verzeichnen, was den Preis auf 29,37 USD pro Unze hievte.

Ausblick: Nvidia und weitere große Ereignisse!

Die letzte Augustwoche verspricht für Investoren äußerst spannend zu werden, sowohl auf makroökonomischer als auch auf unternehmerischer Ebene. In den USA werden am Montag die Bestellungen langlebiger Güter, am Donnerstag die zweite Schätzung des BIP für das zweite Quartal und am Freitag die "PCE'-Inflationsdaten veröffentlicht. In Europa stehen am Donnerstag erste Schätzungen zur August-Inflation in Deutschland und am Freitag in der Eurozone an.

Im Unternehmensbereich wird der Quartalsbericht von Nvidia, der am Mittwochabend veröffentlicht wird, das Highlight der Woche sein. Das Unternehmen ist das Aushängeschild des KI-Booms, und seine Hardware ist heiß begehrt, selbst wenn viele deren volles Potenzial noch nicht ganz erfasst haben. Zudem werden auch Ergebnisse von Unternehmen wie, Salesforce, CrowdStrike, Dell und Pernod Ricard erwartet, was für eine abwechslungsreiche und ereignisreiche Woche sorgen wird.

Was sonst noch nicht uninteressant war und warum gerade Rohstoffe derzeit nicht außer Acht gelassen werden sollten, können Sie unseren Beiträgen aus der vergangenen Woche entnehmen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

