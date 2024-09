Marktentwicklung und Prognosen

Die Commerzbank-Aktie konnte im XETRA-Handel zulegen und notierte zuletzt bei 12,92 EUR, ein Anstieg von 1,4 Prozent. Der höchste Tageskurs lag bei 13,03 EUR, während der Handel bei 12,59 EUR begann. Anleger haben im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR erhalten, für 2024 wird eine Ausschüttung von 0,517 EUR prognostiziert. Das 52-Wochen-Hoch der Aktie erreichte am 22.05.2024 15,83 EUR, was darauf hinweist, dass der Titel um 22,53 Prozent steigen müsste, um dieses Niveau erneut zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief wurde am 08.09.2023 bei 9,12 EUR verzeichnet. Aktuell liegt die Aktie etwa 40 Prozent über diesem Tiefstand. Der Umsatz des vergangen Quartals betrug 6,52 Mrd. EUR, was eine Steigerung von fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Ausblick und Expertenmeinungen

Für das am 30.06.2024 beendete Jahresviertel berichtete die Commerzbank einen Gewinn je Aktie von 0,45 EUR, leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahreswert von 0,46 EUR. Experten erwarten für das gesamte Jahr 2024 einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 sollen am 06.11.2024 präsentiert werden, was für Aktionäre von entscheidender Bedeutung sein könnte, um die zukünftige Entwicklung der Aktie besser einzuschätzen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15,41 EUR, was potenziellen Raum für Kursgewinne signalisiert. Anleger sollten die Marktentwicklungen im Auge behalten und fundierte Entscheidungen treffen.

Titel

Anzeige

Die neusten Commerzbank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Commerzbank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...