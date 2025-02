Wochen-News vom KMU-Anleihemarkt

Kalenderwoche 8 (Mitte Februar 2025) am KMU-Anleihemarkt - die lettische Eleving Group stockt ihre bestehende Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4) um weitere bis zu 50 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. Euro an. Eleving bietet die Aufstockungs-Tranche seit dieser Woche öffentlich am baltischen und deutschen Kapitalmarkt an. Die besicherte Anleihe wird jährlich mit 13 % verzinst und hat ein platziertes Volumen von 50 Mio. Euro. Der Angebots-Preis je Anleihe liegt bei 109 % und ergibt somit eine mögliche Rendite bis zur Fälligkeit im Oktober 2028 von etwa 10 %. Eleving-CEO Modestas Sudnius im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche: "Die Eleving Group ist ein wachsendes Unternehmen, das seine Wachstumsziele für 2024 übertroffen hat. Allein im letzten Quartal wurde das Portfolio der Gruppe um fast 26 Millionen Euro aufgestockt, und um das Geschäft weiter auszubauen, braucht es Treibstoff - sprich neues Kapital. Dies ist für uns ein fortlaufender Prozess, ansonsten wäre es nicht möglich, das Geschäft jedes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...