The following instruments on XETRA do have their first trading 28.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.03.2025Aktien1 SE0024171458 Asker Healthcare Group AB2 CA37895W1095 Global Tactical Metals Corp.3 US48268G1004 KT&G Corp. GDR4 CA64134N2032 Neural Therapeutics Inc.5 US6353092066 National CineMedia Inc.6 US52110M1099 Lazard Inc.7 CA7736672097 Rockland Resources Ltd.8 CA8274591087 Silver Bullet Mines Corp.9 CA0369271014 Antimony Resources Corp.10 CNE100006V65 China Tower Corp.11 CA4967422060 Kingsview Minerals Ltd.Anleihen/ETF1 US44891CDR16 Hyundai Capital America2 XS2431032403 International Bank for Reconstruction and Development3 XS3037625319 Montenegro, Republik4 XS3038052067 Swiss Re Subordinated Finance PLC5 XS3035229999 Telenor ASA6 XS3040591920 BNG Bank N.V.7 DE000DW6AG82 DZ BANK AG8 NO0013525006 Hawk Infinity Software AS9 US44891CDT71 Hyundai Capital America10 XS3037674952 New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.11 BE6362152199 VGP N.V.12 XS3040316385 Compagnie de Saint-Gobain S.A.13 US44891CDQ33 Hyundai Capital America14 DE000HEL0E61 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HEL0E79 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 IE0006S0EBF2 First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF17 IE000QZ7JON9 iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)18 IE000YD0IAD2 iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)19 LU0659578842 Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF