Kippt die Stimmung?: Wochenrückblick KW 35-2025: Verluste vor langem Wochenende - aber dennoch guter August!

Anzeige / Werbung

Zum Monatsende wurde die Luft an den Märkten etwas dünner. Am Freitag verabschiedeten sich die US-Börsen mit Verlusten ins verlängerte Wochenende.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am Montag bleiben die Handelsplätze in New York aufgrund des "Labor Day" geschlossen. Im Vorfeld des verlängerten Wochenendes kam es zu Gewinnmitnahmen. Besonders traf es den Nasdaq 100, der am Freitag über 1,2% abgab und damit deutlich schwächer aus dem Handel ging als der S&P 500 mit -0,64% oder der Dow Jones mit -0,20%.

Quelle: Onvista.de

Mit Zugewinnen zwischen 0,8% und 3,2% avancierte der Monat trotz schwachem Start zu einem der besseren in diesem Jahr.

Gewinnmitnahmen vor September!

Dass Anleger vor dem langen Wochenende Gewinne mitnahmen, war nicht zuletzt saisonal bedingt: Der September gilt traditionell als schwacher Börsenmonat. Analysten verweisen darauf, dass erst der Oktober mit dem sprichwörtlichen "goldenen Herbst" oft die Grundlage für ein starkes Schlussquartal legt. Belastend wirkten zudem Preissignale aus den USA: Die Kernrate des PCE-Deflators, ein bevorzugtes Inflationsmaß der Fed, kletterte leicht auf 2,9% - ein Wert, der den Weg für Zinssenkungen nicht einfacher macht.

Technologieaktien unter Druck!

Im Mittelpunkt der Abgaben standen erneut die großen Technologiewerte. Nvidia verlor 3,3%, während auch andere Branchengrößen Federn lassen mussten. Aus den "Big Seven" konnte sich einzig Alphabet im Plus halten. Marvell Technology brach nach schwachen Zahlen im Rechenzentrumssegment um fast 19% ein, Dell verlor nach enttäuschenden KI-Server-Verkäufen knapp 9%. Die Frage, wie nachhaltig der KI-Trend die Bewertungen noch treiben kann, sorgt zunehmend für Diskussionen.

Edel- und Industriemetalle im Aufwind!

Ganz anders die Stimmung an den Rohstoffmärkten: Gold erreichte mit über 3.400,- USD je Unze ein neues Mehrwochenhoch. Neben einem schwächeren Dollar befeuern die Diskussionen um die Unabhängigkeit der Fed und die Aussicht auf Zinssenkungen die Nachfrage nach dem sicheren Hafen. Auch Silber legte kräftig zu und flirtete mit der 40,- Dollar-Marke.Auch bei vielen Industriemetallen setzte sich die Aufwärtsbewegung fort.

Quelle: MinerDeck auf X

Kupfer profitierte von Investitionen in die Energiewende, während Aluminium durch chinesische Produktionsrestriktionen und höhere Energiekosten Rückenwind erhielt. Auch Zink, Nickel und Zinn kletterten, getragen von knappen Angebotsmengen und stabiler Nachfrage.

Ausblick: Spannung vor den Jobdaten!

Makroseitig richten sich die Augen nun auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Nach der Entlassung der BLS-Chefin wegen Ungereimtheiten beim letzten Bericht ist die Aufmerksamkeit diesmal besonders groß. Die Zahlen könnten entscheidend für die Fed-Sitzung am 16./17. September werden.

In Europa stehen am Dienstag die Inflationsdaten für August im Fokus - erste Hinweise deuten auf stabile Preise, einzig Deutschland überraschte mit einem etwas stärkeren Wert. Unternehmensseitig neigt sich die Berichtssaison dem Ende entgegen, doch Namen wie Salesforce, Broadcom und Newcomer Sigma dürften die Aufmerksamkeit der Märkte noch einmal auf das Thema Künstliche Intelligenz lenken. Künstliche Intelligenz braucht Rohstoffe, womit diese angesagt bleiben. Warum, dass können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Aurania Resources / Meridian Mining

Gold und Kupfer sind die Stars

Der Goldpreis befindet sich seit geraumer Zeit in Rekordlaune, Kupfer profitiert auf der Nachfrageseite von künstlicher Intelligenz und Rechenzentren.

Lesen Sie mehr

Defizit trifft Kursfeuerwerk

Preisrallye befeuert die Story! High-Grade und schlanke Capex liefern den Turbo!

Welche Zutaten muss ein Rezept für ein solide-steiles Wachstum enthalten? Wenn Silber-Investoren auf diese Frage antworten, sind gewinnbringende "Gewürze"…

Lesen Sie mehr

Uranium Royalty / U.S. GoldMining

Kupfer und Uran sorgen für Mobilität

Kupfer und Uran sind Schlüsselrohstoffe für die zukünftige Mobilität und Energieversorgung.

Lesen Sie mehr

Jetzt zündet der Reaktor

Vom Angebotsloch zum Kursfeuerwerk: So entfesselt der Energiehunger eine Uran-Bewertungsexplosion!

Bereit für das MEGA-Investment im Uran-Universum? Auch wenn es bis vor kurzem noch anders aussah, der Uran-Markt ist zurück vom Kapitulations-Modus in den Rallye-Modus!!

Lesen Sie mehr

OR Royalties / Gold Royalty

Gold besitzt grundlegende Stärke

Noch bewegt sich der Goldpreis nahe seinen vor kurzem erreichten Höchstständen. Für mögliche Preisanstiege ist Gold bestens positioniert.

Lesen Sie mehr

Axo Copper / Canada Nickel Company

Rohstoffe für die Zukunft, Kobalt und Kupfer

Elektrifizierung und E-Mobilität sind einige der zentralen Themen heute.

Lesen Sie mehr

MAG Silver / Meridian Mining

Am Wochenende blickten alle nach Jackson Hole

In Jackson Hole fand das jährliche Treffen vieler Notenbanker statt. Laut Fed-Chef Powell werden die Zinsen vermutlich im September gesenkt werden.

Lesen Sie mehr

Fund, Finanzierung, Feuerwerk

Vom ersten Treffer zur Bewertungsexplosion: Jetzt zündet der doppelte Rohstoff-Hebel!

Bohrerfolge, frisches Kapital, doppelte Hebelwirkung: Diese Rohstoffstory steht vor der Bewertungsexplosion. Wer jetzt einsteigt, profitiert von Newsflow, Finanzierungskraft und High-Grade-Potenzial.

Lesen Sie mehr

Defizitmarkt mit Küstenvorteil

Kurze Wege, starke Mächtigkeiten: Das Afrika-Projekt, dass das Kali-Defizit frontal angreift!

Die Nachfrage nach Pottasche bleibt ungebrochen hoch. Allein für das laufende Jahr sagt die wissenschaftliche Behörde US Geological Survey einen weltweiten Verbrauch von 65 Millionen Tonnen KCI voraus!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,XD0002747026,XD0002746952,BMG069741020,189388994,191342477,215837033,CA91702V1013,CA13515Q1037,CA36117T1003,CA38071H1064,378696065,CA60041F1018,US90291W1080,GB00BR3SVZ18,CA74048R1091,CA92859G6085,CA68390D1069,CA00248Y1079