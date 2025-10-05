Un weiter geht's...: Wochenrückblick KW 40-2025: "Shutdown? Welcher Shutdown?" - Rekorde trotz Regierungsstillstand!

Anzeige / Werbung

Risk-on statt Panikmodus: Trotz des seit Mittwoch laufenden US-Shutdowns legten die Aktienmärkte weltweit zu.

seit Beginn des Oktobers läuft der Bundesbetrieb in Washington nur im Notmodus. Zahlreiche Behörden arbeiten eingeschränkt, viele Beschäftigte wurden ohne Bezahlung freigestellt - eine Teilschließung der Verwaltung, wie sie die USA in regelmäßigen Abständen erlebt. Auslöser ist einmal mehr der Stillstand in den Budgetgesprächen zwischen Demokraten und Republikanern. Das politische Kräftemessen folgt einem vertrauten Drehbuch: harte Positionen, vertagte Abstimmungen, symbolträchtige Schlagzeilen.

An den Finanzmärkten sorgt das allerdings kaum für Nervosität. Die Börsen werten solche Episoden inzwischen als temporäres Störgeräusch. Zwar kann ein administrativer Stillstand kurzfristig Datenveröffentlichungen verzögern oder für etwas volatilere Handelstage sorgen, doch historische Muster zeigen: Auf längere Sicht hinterlassen Shutdowns selten tiefe Spuren in den großen Aktienindizes. Anleger unterscheiden zwischen politischem Theater und fundamentalen Unternehmensperspektiven - und letzteres gibt derzeit den Ton an.

Entsprechend markierte die Wall Street, erneut getragen von Tech und der Aussicht auf baldige Fed-Zinssenkungen - frische Allzeithochs.

Quelle: Onvista.de

Auch in Europa kletterten zahlreiche Indizes auf neue Bestmarken. Zehn Tage vor dem Start der Berichtssaison bleibt die Risikoneigung bemerkenswert intakt.

Makro & Märkte: Rekorde ohne Arbeitsmarktbericht!

Der übliche "Payroll-Freitag" fiel aus - keine offiziellen US-Beschäftigungsdaten wegen des Shutdowns. Händler wichen auf Surrogat-Indikatoren aus: Die ADP-Erhebung signalisierte eine spürbare Abkühlung, was Renditen drückte und die Easing-Fantasie nährte. Gleichwohl hält sich die 2-jährige Treasury über der Schlüsselzone von 3,50% - ein Reminder, dass die Fed zwar lockern dürfte, aber nicht kopflos. Der S&P 500 ignorierte die Lücke im Datenkranz - und setzte neue Rekorde.

Rohstoffe: Gold geht weiter steil! Auch Kupfer wieder mit Knappheitsprämie!

Gold, der "glänzende Fels in der Bandung" schoss erstmals über 3.800,- USD und markierte sein Hoch bei 3.897,- USD/oz. Das macht ein Plus seit Jahresbeginn von fast +50% - getrieben von Zentralbankkäufen, ETF-Zuflüssen, geopolitischer Unsicherheit und nun vielleicht auch Shutdown-Sorgen. Aber auch bei anderen Rohstoffen war wieder mächtig was los, in die ein oder andere Richtung:

Quelle: MinerDeck auf X

Der 3-Monats-Kupfer-Kontrakt an der LME zog ebenfalls weiter an auf rund 10.490,- USD/Tonne, auf Grund von Angebotsstörungen - vor allem in Indonesien und Chile - plus die Aussicht auf niedrigere US-Zinsen, die zyklische Metalle tendenziell stützen.

Technik & Stimmung: Breite Rally, aber mit Nerven!

Tech bleibt aber der Taktgeber, wobei sich die Marktbreite verbessert - ein bullisches Zeichen. Volatilität bleibt weiterhin moderat und der Aufwärtstrend scheint weiter intakt. Gleichwohl gilt: Rekorde bei Aktien plus Rekorde bei Gold sind ein Warnsignal für latente Makro-Risiken.

Fazit und Ausblick: Warten auf das Zahlengewitter ? !

Die Märkte spielen weiter "wall of worry" - Rekorde trotz politischem Stillstand, Datenlücken und knapper Rohstoffe. Wer investiert bleibt, fährt gut wer selektiv bleibt und Risikokontrolle ernst nimmt, fährt zukünftig vielleicht besser.

Nächste Woche bleibt der Makro-Kalender dünn, solange der Shutdown anhält. Im Fokus: Zwischenindikatoren (PMIs, wöchentliche Claims), Dollar-Tendenz und das Renditeniveau um 3,50% (2-Jahre) bzw. Zwischenwiderstände am langen Ende. Auf der Mikro-Seite läuft das Vorspiel zur Berichtssaison weiter; die "Guidance'-Qualität dürfte wichtiger werden als die rückspiegelnden Ergebnisse.

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck

