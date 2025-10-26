Paradigmenwechsel in der Glaukommedizin? NurExone erzielt dosisabhängige Wiederherstellung des Sehvermögens

Anzeige / Werbung

NurExone Biologic Inc (WKN A3E5A2, ISIN CA67059R1091) ist mit seiner Plattform für regenerative Therapien auf Basis von Exosomen in einem medizinisch und wirtschaftlich hochrelevanten Markt tätig. Das Unternehmen hat nun vielversprechende neue Ergebnisse aus einer präklinischen Studie vorgestellt, die das Potenzial von ExoPTEN für die Regeneration des Sehnervs unterstreichen. In einem etablierten Tiermodell für den Sehnerv konnte das Unternehmen eine reproduzierbare, dosisabhängige Verbesserung der Sehfunktion nachweisen. Dies könnte ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur klinischen Entwicklung und Therapie von Erkrankungen sein, die den Sehnerv schädigen, d. h. zum Glaukom.

Präklinische Ergebnisse bestätigen Wirkmechanismus

Das Glaukom, eine der häufigsten Ursachen für irreversible Erblindung, betrifft weltweit über 70 Millionen Menschen. Derzeit verfügbare Therapien zielen auf die Senkung des Augeninnendrucks ab - sie verhindern das Fortschreiten der Erkrankung, können aber das verlorene Sehvermögen nicht wiederherstellen. Ein Wirkstoff, der tatsächlich eine axonale Regeneration ermöglicht, wäre daher eine therapeutische Innovation mit enormem Marktpotenzial.

Deshalb sind die nun vorgestellten präklinischen Daten von NurExone so relevant: Sie zeigen, dass die gezielte Hemmung des PTEN-Gens mittels siRNA, verpackt in exosomalen Nanotransportern, die Regeneration geschädigter Nervenzellen im Auge fördern kann. In präklinischen Tests verbesserte sich die Sehfähigkeit der behandelten Tiere je nach Dosierung signifikant. Dabei handelte es sich nicht um einen "Einmaleffekt", da die Ergebnisse konsistent reproduziert werden konnten.

Die beobachtete Dosisabhängigkeit ist von wissenschaftlicher und klinischer Bedeutung, da sie den Nachweis liefert, dass die therapeutische Wirkung von ExoPTEN sowohl biologisch spezifisch als auch kontrollierbar ist. Der Nachweis einer klaren Korrelation zwischen Dosierung und Verbesserung der Sehfunktion stützt den vorgeschlagenen Wirkmechanismus und ist ein entscheidender Schritt in Richtung klinischer Studien.

NurExone entwickelte ExoPTEN ursprünglich als regenerative Therapie für Rückenmarksverletzungen und hat seine Plattform seitdem auf andere neurologische Indikationen ausgeweitet. Mit seiner Strategie zur Wiederherstellung des Sehvermögens erweitert das Unternehmen seine Pipeline um eine weitere hochattraktive medizinische und kommerzielle Anwendung.

Positionierung im Bereich der wachsenden Neurotherapieforschung

Dementsprechend zieht der Markt für neuartige Neurotherapien zunehmend große Kapitalmengen an. Unternehmen wie Regenxbio (WKN A2H6LH, ISIN US75886F1075) und Voyager Therapeutics (WKN A14YZP, ISIN US92915B1061) arbeiten mit Gentherapien, die auf die Wiederherstellung neuronaler Funktionen abzielen - bislang jedoch ohne durchgängigen Erfolg in der klinischen Praxis. NurExone unterscheidet sich in seinem biologischen Ansatz: Exosomen sind körpereigene Transportvehikel, die eine gezielte, natürliche Zufuhr der therapeutischen Wirkstoffe zu den Nervenzellen ermöglichen - mit potenziell besserer Verträglichkeit und höherer Effizienz.

Mit den neuen Daten setzt NurExone einen weiteren Meilenstein in seiner Produktentwicklungsstrategie und zeigt, dass seine Exosomen-Technologie nicht nur im Rückenmark, sondern auch im Sehnerv funktionell wirksam ist. Das Unternehmen arbeitet somit an einem breit skalierbaren Ansatz, der sowohl medizinische als auch wirtschaftliche Chancen bietet.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".



NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/10/08/3163347/0/en/NurExone-Demonstrates-Reproducible-Dose-Dependent-Vision-Recovery-in-Preclinical-Glaucoma-Model.html

https://www.boerse.de/nachrichten/IRW-News-NurExone-Biologic-Inc-NurExone-treibt-Strategie-zur-Wiederherstellung-des-Sehvermoegens-mit-praeklinischer-Datenpraesentation-auf-der-Association-for-Research-in-Vision-and-Ophthalmology/37383489





Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Paradigmenwechsel in der Glaukommedizin? NurExone erzielt dosisabhängige Wiederherstellung des Sehvermögens appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US75886F1075,US30212W1009,US92915B1061,DE000A3E5A26,CA67059R1091