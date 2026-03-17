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WKN: A3D3EV | ISIN: CA11271J1075 | Ticker-Symbol: K7X
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16.03.26 | 21:47
34,100 Euro
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Finanzdienstleistungen
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BROOKFIELD CORPORATION Chart 1 Jahr
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5-Tage-Chart
ARES MANAGEMENT
ARES MANAGEMENT CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARES MANAGEMENT CORPORATION88,04+0,57 %
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP3,200+0,76 %
BROOKFIELD CORPORATION34,1000,00 %
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC32,600-0,61 %
COREBRIDGE FINANCIAL INC20,500-0,49 %
COVIVIO SA57,35-0,35 %
CREDIT CORP GROUP LIMITED6,6500,00 %
DURATEC LIMITED1,430-3,38 %
EXCO TECHNOLOGIES LIMITED4,6400,00 %
GLOBAL WATER RESOURCES INC7,5400,00 %
INTACT FINANCIAL CORPORATION163,00+1,24 %
J&J SNACK FOODS CORP70,000,00 %
MARTEN TRANSPORT LTD11,7800,00 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION7,005+3,32 %
OXFORD LANE CAPITAL CORP7,4000,00 %
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP1,540+0,79 %
PROLOGIS INC117,24+0,62 %
RAYONIER INC17,800+0,56 %
SEEK LIMITED9,200-0,54 %
SILGAN HOLDINGS INC36,000-2,17 %
TEXAS ROADHOUSE INC149,00+0,10 %
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION82,72-0,39 %
WESTERN UNION COMPANY8,311+0,50 %
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