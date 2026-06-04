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WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX
Xetra
04.06.26 | 09:05
85,99 Euro
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BROADCOM
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BROADCOM INC368,75-10,85 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE184,00-1,39 %
HOCHTIEF AG499,00+0,77 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG85,99-2,28 %
JUNGHEINRICH AG23,820+0,34 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE31,330+0,42 %
PUMA SE27,580+4,31 %
REDCARE PHARMACY NV50,20-0,40 %
SILTRONIC AG104,00-0,48 %
STROEER SE & CO KGAA34,400-3,21 %
SUSS MICROTEC SE96,25-1,74 %
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