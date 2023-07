Action pur...: Wochenrückblick KW25-2023 - Die Highlights einer turbulenten Handelswoche!

Anzeige / Werbung

In der vergangenen Woche ging es wieder hoch her, an den Finanzmärkten. Während noch immer Quartalsergebnisse gemeldet werden, Blicken Investoren nun gebannt auf die Zinsentscheidungen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die vergangene Woche In der kommenden Woche ist es wieder so weit, und die Federal Reserve (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) werden wieder für reichlich Spannung und Nervenkitzel sogen. Von Sorgen über das Wirtschaftswachstum in China bis hin zu Edelmetallen und Inflationsentwicklungen - hier sind die Highlights, die die Finanzwelt in Atem hielten:

Chinas Wirtschaftswachstum bereitet Sorgen: Noch immer halten unsere bereits im früheren Wochenrückblick angeführten Befürchtungen über die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft die Märkte in Atem. Investoren spekulierten nun vermehrt über weitere Unterstützungsmaßnahmen.

Quelle: Wallstreet Online.de

Metallmärkte im Abwärtstrend: Natürlich sorgen Wachstumssorgen im Reich der Mitte für Druck auf die Industriemetalle. Besonders Kupfer, ein essenzieller Rohstoff für die Industrie, verzeichnete an der London Metal Exchange einen Rückgang auf rund 8.500,- USD pro Tonne. Höhere Lagerbestände und Währungsdruck taten dann das Übrige hinzu. Der Bergbaukonzerns Antofagasta kündigte indes an, seine Kupfer-Produktion aufgrund von Wasserknappheit in Chile zu reduzieren. Vielleicht kann das den Kupferpreis etwas auf die Sprünge helfen.

Edelmetalle im Visier: Im Gegensatz zu anderen Metallen konnte Gold leicht zulegen und erreichte einen Preis von 1.960,- USD pro Unze. Während Gold etwas glänzte, verzeichnete Silber ab Donnerstagnachmittag einen Rückgang und ging schlussendlich mit einem Minus von rund 1,5 % auf Wochensicht aus dem Handel.

Quelle: Onvista.de

Positive Inflationsentwicklung, aber düstere US-Makroökonomische Indikatoren: Die Inflationsraten gingen nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Großbritannien zurück. Investoren sind zuversichtlich, dass dies das vorzeitige Ende der Geldpolitikstraffung ist. Die wöchentliche Datenflut aus den USA zeichnen allerdings weniger verheißungsvolle Bilder. Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, Daten zum Wohnungsmarkt und Baugenehmigungen enttäuschten. Auch diese Zahlen könnten ein Indiz für das Ende des Zinszyklus sein.

Fazit: Globale Zinsentscheidungen im Fokus!

Die kommende Woche verspricht ebenfalls spannend und volatil zu werden. Denn die Federal Reserve, die EZB und die Bank of Japan offenbaren ihre Zinsentscheidungen. Das gespickt mit einem prall gefüllten Terminkalender, darunter der globale PMI-Aktivitätsindikator, die Schätzung des US-BIP, die europäischen Inflationsdaten, die US-PCE-Inflation und die erste Schätzung des BIP für das zweite Quartal in mehreren europäischen Volkswirtschaften, spricht für reichlich Action. Auch Quartalsberichte kommen weiterhin rein, wie beispielsweise von Airbus, LVMH, Roche, Nestlé, TotalEnergies und Unilever, in Europa sowie Microsoft, Alphabet, Amazon, Boeing, Coca-Cola und Meta Platforms, viele andere in den USA.

Weitere spannende Informationen aus der zurückliegenden Woche können Sie den vielen Beiträgen der vergangenen Woche entnehmen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

