Eine äußerst ereignisreiche Woche (Kalenderwoche 39 vom 23.09. bis 27.09.2024) liegt hinter dem KMU-Anleihemarkt. Zunächst kann die Semper idem Underberg AG ihre neueste Unternehmensanleihe 2024/30 (ISIN DE000A383FH4) erfolgreich und vollständig mit einem Emissionsvolumen von 35 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren. Die Emission war aufgrund einer hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren deutlich überzeichnet. Der finale Zinskupon der Anleihe wurde letztendlich auf 5,75% p.a. und somit am unteren Ende der ursprünglichen Zinsspanne von 5,75% bis 6,75% festgelegt. Der Emissionserlös dient in erster Linie der frühzeitigen Refinanzierung der Underberg-Anleihe 2019/25.

Die Mutares SE & Co. KGaA hat in dieser Woche mit einer Shortseller-Attacke und einem Research-Bericht von Gotham City Research zu kämpfen, der nach Angaben von Mutares irreführende Behauptungen, Vermutungen und Unterstellungen enthält. Mutares hat sich in einer umfangreichen und detaillierten Stellungnahme zur eigenen Geschäfts-Strategie gegen den Bericht gewehrt. Zudem hat Mutares in dieser Woche den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden und Gründer Robin Laik vorzeitig um fünf weitere Jahre bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. Robin Laik hat das Unternehmen 2008 gegründet und ist gemeinsam mit seiner Familie mit über 25 % Aktienbesitz größter Einzelaktionär der Mutares. Laik möchte nach eigenen Angaben seinen Aktienbesitz weiter ausbauen. Die The Platform Group AG (TPG) hat angesichts der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...