Aktien Wochenrückblick - letzte Woche Freitag noch ein Allzeithoch bei 20.522,82 Punkten, diese Woche Meister Schmalhans Küchenmeister. Schwächelnde Stimmung an der Börse bekam durch die Aussagen des FED-Chef's über weniger als zuvor vom Markt erwartete Zinssenkungen in 2025 kräftiges Downsizepotential. Und am Freitag gab es den dreifachen Hexensabbat an der EUREX, der sein übriges dazutat für äussert kräftige Kursausschläge. Donnerstag gab es einen Vorgeschmack auf die FED-Resonanz, freitagmorgens dann ein kräftiger Kursrücksetzer bis auf 19.649,87 Punkte. Am Abend, nach Settlement der EUREX-Positionen, ...

