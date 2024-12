Das hat gesessen...: Wochenrückblick KW 51-2024: Fed trübt die Stimmung - Ein Jahresausklang ohne Rallye?

Anzeige / Werbung

In einer überraschenden Wende war es diese Woche die USA selbst, die den Auslöser für einen Marktrückgang lieferte. Mitte der Woche sorgte Fed-Chef Jerome Powell mit seinen Aussagen für Unruhe.

statt der bisher erwarteten vier Zinssenkungen in 2025 rechnet die US-Notenbank nun lediglich mit zwei - und auch diese bleiben an die Entwicklung künftiger Wirtschaftsdaten gebunden. Obwohl die 25 Basispunkte-Senkung der Leitzinsen den Erwartungen entsprach, schickte die Enttäuschung über die langfristigen Aussichten die Börsen auf Talfahrt. Der DAX verlor rund -2,6 %, der Dow Jones rund -2,3 % und die Nasdaq100 rund -2,3 %.

Quelle: Onvista.de

Diese Abwärtsbewegung zog auch die europäischen Märkte mit, und viele Anleger fragen sich nun, ob die Jahresendrallye ausbleibt.

Rentenmärkte mit steigenden Renditen, da auch Inflationsdruck anhält!

Der Anleihemarkt hatte die Fed-Wende bereits vorweggenommen. Seit der ersten Zinssenkung im September sind die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen von 3,60 % auf 4,55 % gestiegen. Gründe hierfür sind hartnäckige Inflationsraten, ein weiterhin robuster Arbeitsmarkt und solides Wirtschaftswachstum. Diese Faktoren zwingen die Fed, ihren Kurs zu überdenken, was den Optimismus der Investoren deutlich dämpfte.

Rohstoffmärkte: Dollar drückt Metalle runter!

Auch die Rohstoffmärkte spürten die Auswirkungen der Fed-Entscheidung. Der steigende Dollar und höhere Anleiherenditen setzen die Preise für Basismetalle unter Druck. Kupfer fiel entsprechend auf einen Spotpreis von rund 8.880,- USD pro Tonne in London, während Aluminium die fünfte Sitzung in Folge nachgab und nun bei knapp über 2.543,- USD notiert. Zink und Blei verzeichneten ebenfalls Rückgänge, auf rund 2.975,- USD respektive 1.970,- USD.

Quelle: MinerDeck auf X

Natürlich konnten sich auch Gold und Silber dem starken US-Dollar nicht entziehen und verzeichneten Verluste. Die Konkurrenz durch die steigenden Anleiherenditen - US-T-Bonds bieten derzeit 4,54 %, den höchsten Stand seit Mai 2024, was den Goldpreis auf rund 2.645,- USD pro Unze drückt.

Fazit und Ausblick: In einer wahrscheinlich ruhigen Weihnachtswoche Abwarten und beobachten!

Während die Fed für Turbulenzen sorgte, blieb es bei anderen Zentralbanken ruhiger. Die Bank of England und die Bank of Japan hielten ihre Zinssätze unverändert, wie von Ökonomen prognostiziert. Mit dem Beginn der Feiertage legen vermutlich auch einige Marktteilnehmer eine Pause ein. Viele Börsen haben in der kommenden Woche verkürzte Handelszeiten oder bleiben an bestimmten Tagen geschlossen, was zu einer ruhigen Phase führen dürfte, in der die Kurse leicht in die ein oder andere Richtung zu bewegen sein dürften. Vielleicht gibt die weihnachtliche Stille den Märkten Raum, sich von den jüngsten Schwankungen zu erholen, bevor es im Januar wieder mit neuer Dynamik losgeht.

Die Fed hat den Ton für einen gedämpften Jahresausklang angegeben, und Anleger müssen sich vermutlich auf eine ruhigere Woche einstellen. Das 2025 ein Jahr der Rohstoffe wird, das zeichnet sich schon jetzt ab. Was alles für diese Assetklasse spricht, können Sie im folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

