Anzeige
Mehr »
Montag, 01.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
01.09.25 | 13:46
100,00 Euro
+0,42 % +0,42
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
100,05100,1514:00
100,05100,1514:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARGENX
ARGENX SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARGENX SE603,80-0,92 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA15,535+0,13 %
BASF SE45,460+0,22 %
DEUTSCHE BANK AG30,010-0,07 %
E.ON SE15,125-0,79 %
KERING SA231,35+0,81 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG53,79+0,82 %
NOKIA OYJ3,699+0,87 %
PERNOD RICARD SA98,44+1,05 %
RHEINMETALL AG1.735,00+2,69 %
SIEMENS ENERGY AG89,54-1,30 %
STELLANTIS NV8,312+1,35 %
VOLKSWAGEN AG VZ100,00+0,42 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.