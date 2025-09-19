Neue Bonds im Fokus

In der Kalenderwoche 38 stehen gleich zwei prominente Mittelstands-Emittenten im Zentrum des Kapitalmarktgeschehens, die DEAG Deutsche Entertainment AG und die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL). Beide Unternehmen bieten seit dieser Woche neue Unternehmensanleihen inklusive Umtauschangebote für Alt-Anleger an. Das Volumen der neuen DEAG-Anleihe 2025/29 beträgt bis zu 75 Mio. Euro. Verzinst wird der Bond mit einem Kupon zwischen 7,00 % und 8,00 % p.a., die genaue Höhe wird im Bookbuilding-Verfahren festgelegt. Die Anleihe wird erneut im Nordic Bond-Format emittiert, was der DEAG Zugang zu einem breiteren Investorenkreis sowie erhöhte Platzierungssicherheit verschafft, wie CEO Detlef Kornett im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche verrät. Mit den frischen Anleihe-Mitteln sollen u.a. die Refinanzierung der bestehenden DEAG-Anleihe 2023/26, die Fortführung der Buy-&-Build-Strategie sowie die Reduzierung von Minderheitenanteilen finanziert werden. ...

