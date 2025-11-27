Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 27.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer-Superzyklus voraus: Dieses Top-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 906164 | ISIN: US2264061068 | Ticker-Symbol: CD8
Tradegate
26.11.25 | 16:57
10,100 Euro
-4,72 % -0,500
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Lateinamerika
1-Jahres-Chart
CRESUD SACIF Y A ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CRESUD SACIF Y A ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,50010,70008:05
10,50010,70007:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALPINA HOLDINGS
ALPINA HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALPINA HOLDINGS LIMITED0,2260,00 %
BRAINCOOL AB0,035-4,96 %
CRESUD SACIF Y A ADR10,100-4,72 %
FLEX LNG LTD22,850+0,88 %
GRUVAKTIEBOLAGET VISCARIA1,2960,00 %
HELIAD AG14,500+2,84 %
PANORO ENERGY ASA1,6400,00 %
PROMIS NEUROSCIENCES INC0,260+4,00 %
PROSEGUR CASH SA0,760-0,39 %
SCANDINAVIAN REAL HEART AB2,3400,00 %
TESORO GOLD LTD0,0410,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.