Tech rockt, Old Economy stoppt: Wochenrückblick KW 02-2024 - Unterschiedliche Bewegungen am Aktienmarkt!

Anzeige / Werbung

Vergangene Woche zeigten sich die Investoren optimistisch, Stimmung an den globalen Finanzmärkten und handelten wieder aktiver, im Vorfeld der beginnenden Quartalsberichtssaison.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zu Beginn des neuen Jahres verzeichneten der Deutsche Aktienindex und der Dow Jones-Index nur geringfügige Bewegungen, während der Technologieindex Nasdaq mehr als 3 % seines Werts einbüßte. Mit dem Beginn der zweiten Woche drehte sich das Bild dann um, da der Nasdaq-Index seine anfänglichen Verluste erfolgreich ausglich. Davon komplett unbeeindruckt blieben allerdings der Deutsche Aktienindex und der Dow Jones, die stagnierten.

Quelle: WallstreetOnline.de

Neben der Quartalsberichtssaison warten die die Marktteilnehmer jetzt auf Hinweise zum Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen. Ein leicht höher als erwarteter Anstieg der US-Inflation beeinflusste die Erwartungen einer ersten Zinssenkung im März nicht wesentlich. Die Märkte behalten also noch ihre Zuversicht, dass die Kosten für Kredite sinken werden.

Im Bereich der Metalle blieb Kupfer an der London Metal Exchange nnoch leicht unter Druck. Das "Barometer der globalen Wirtschaft' handelt um die Marke von 8.300,- USD, belastet durch Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten. Die Warnung der Weltbank, dass das globale Wachstum im Jahr 2024 voraussichtlich bei 2,4 % liegen wird, gegenüber den 2,6 % im letzten Jahr, befeuerte diese Unsicherheit.

Quelle: onvista.de

Gold stagnierte auf Wochensicht mit einem Mini-Plus von rund 0,17 % bei etwa 2.050,- USD, während Silber nahezu unverändert bei rund 23,90 USD je Feinunze aus dem Handel ging. Völlig unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit läuft indes der Uran-Bullenmarkt weiter, mittlerweile schon auf rund 95,- USD je Pfund Marke!

Ausblick: In der kommenden Woche werden bedeutende Wirtschaftsdaten präsentiert, am Mittwoch beispielsweise werden die Einzelhandelsumsätze für Dezember vorgelegt, gefolgt vom Verbrauchervertrauen in den USA am Freitag. Große Aufmerksamkeit gilt zudem den Unternehmensergebnissen, die in größerer Anzahl bevorstehen. Nach den Berichten der US-Banken Morgan Stanley und Goldman Sachs folgen auch die ersten Nicht-Finanzunternehmen, wie beispielsweise Rio Tinto, Repsol und Compagnie Financière Richemont. Bestückt mit diesen Highlights verspricht auch die neue Handelswoche wieder sehr spannend zu werden, wo möglicherweise die Weichen für die weitere Entwicklung der Märkte gestellt werden.

Noch steigen die Rohstoffe noch verhalten in das noch junge Jahr ein, aber das sollte sich schon sehr bald ändern. Warum, das können Sie gerne in unseren folgenden vielen Beiträgen der vergangenen Woche nachlesen:

OceanaGold / GoldMining

Goldpreis 2024

In den USA steht eine Zinswende an. Die US-Inflationsraten fallen, gut für Gold.

Lesen Sie mehr

Osisko Gold Royalties / Gold Royalty

Goldgedeckte ETFs gehören zum Goldmarkt

Institutionelle und private Anleger nutzen goldgedeckte ETFs und ähnliche Produkte.

Lesen Sie mehr

Sibanye-Stillwater / Green Shift Commodities

Grüne Metalle

Die Vermeidung fossiler Brennstoffe erfordert alternative Mineralien. Es könnte zu einer Krise beim Angebot dieser Metalle kommen.

Lesen Sie mehr

MAG Silver / U.S. GoldMining

Die grüne Energie- und Verkehrswende braucht Kupfer und Silber

Grüne Technologien werden in den kommenden Jahren die Nachfrage nach Metallen, auch Silber und Kupfer anheizen.

Lesen Sie mehr

Investoren aufgepasst…

Mit dem Hebel der TOP-Unternehmen zum finanziellen Erfolg!

Gold gehört in jede diversifizierte Anlagestrategie. Je nach Marktlage sollte es auch mal etwas mehr sein. Diesen Mehranteil kann man exzellent durch Hebelwirkung hinzufügen.

Lesen Sie mehr

American Future Fuel / Uranium Energy

Uran - Vorräte knapp, Nachfrage groß

Die Rolle der Atomkraft ist groß, wenn es darum geht, eine CO2-arme, klimaresistente Wirtschaft zu erzeugen.

Lesen Sie mehr

Tin One Resources / Millennial Potash

Energiewende und Bevölkerungswachstum erfordern Rohstoffe

Rohstoffe wie etwa Zinn für die Elektrifizierung und Dekarbonisierung sowie Kali für gute Ernteergebnisse sind gefragt.

Lesen Sie mehr

Eine Firma geht ihren Weg…

Top-Performer im Fokus! Unternehmen revolutioniert defizitären Markt! Profitchance des Jahrzehnts!

Entdecken Sie das riesige Potenzial von Silber in 2024 und darüber hinaus! Experten prophezeien massive Defizite. Nutzen Sie das Wissen und werden Sie damit Teil des Gewinnerteams!

Lesen Sie mehr

Discovery Silver / Vizsla Silver

Silber, ein Alleskönner

Mit seiner doppelten Funktion als Anlagemetall und als Industriemetall ist Silber etwas Besonderes.

Lesen Sie mehr

Skeena Resources / Revival Gold

Guter Goldstart im neuen Jahr

Der Januar ist meist kein guter Monat für den Goldpreis.

Lesen Sie mehr

IsoEnergy / Consolidated Uranium

Uran - ein Top-Rohstoff für 2024

Die Abkehr von fossilen Brennstoffen und die Verringerung von Abhängigkeiten wird Uran weiter beflügeln.

Lesen Sie mehr

Tudor Gold / Chesapeake Gold

Inflation zurück - Gold gehört ins Depot

Im Dezember hat die Geldentwertung nochmals einen Schub bekommen. Profitieren wird Gold aber auch Unternehmen mit Goldprojekten.

Lesen Sie mehr

Canada Nickel Company / US Critical Metals

Lithium, Nickel und Kobalt für den Fortschritt

Unter den Industrierohstoffen sind die Batteriemetalle besonders gefragt, denn ohne sie funktioniert die Zukunft nicht.

Lesen Sie mehr

Investment-Chance...

Ecuador wieder im Aufwind! Vielversprechende Top-Unternehmen jetzt noch schnell günstig einkaufen!

Rückblickend auf das vergangene Jahr war der Junior-Mining-Markt besonders herausfordernd, geprägt von einer Vielzahl von Widrigkeiten. Betroffen war der gesamte Sektor. Aber jetzt ist ein guter Einstiegszeitpunkt da!

Lesen Sie mehr

Karora Resources / Fury Gold Mines

Der Aufwärtstrend des Goldes

Da freuen sich Goldfans, denn der Aufwärtstrend des Goldes scheint sich zu stabilisieren.

Lesen Sie mehr

Aurania Resources / Gama Explorations

Wie geht es Dr. Copper?

Das Jahr 2023 brachte preislich für diverse Industriemetalle wie etwa Kupfer oder Zinn kaum Veränderungen.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Onvista.de, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,CA1651841027,US9168961038,CA6752221037,BMG069741020,CA68827L1013,KZ1C00000595,CA46500E1079,CA38149E1016,CA76151P1018,CA13000C2058,ZAE000259701,CA13515Q1037,CA48575L2066,CA36117T1003,CA38071H1064,CA2546771072,CA83056P7157,CA21024C1014,CA92859G2027,CA36459L1031,CA90366H1010,CA02632Q1046,CA3933801001,CA89901T1093,CA60041F1018,US90291W1080