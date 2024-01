Es war und bleibt... SPANNEND: Wochenrückblick KW 04-2024 - Wall Street auf Rekordkurs trotz einiger Enttäuschungen!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Woche endete trotz einiger enttäuschender Quartalsergebnisse mit einer leicht bullischen Note für die Aktienmärkte. Die Wall Street setzt ihren Rekordlauf fort.

dieser Rekordlauf wurde unterstützt von einer robusten US-Wirtschaft und der Aussicht auf baldige Zinssenkungen. Europa hingegen profitiert von einer sinkenden Inflation und guten Unternehmensergebnissen großer Konzerne, während Asien nach der Ankündigung neuer Unterstützungsmaßnahmen in China wieder Boden gutmacht. Die Risikobereitschaft bleibt intakt, auch wenn die Volatilität tendenziell zunimmt.

Keine Spur von Rezession?

Das Treffen der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche wurde komplett von den Aktivitätsstatistiken der USA überschattet. Die Zentralbank beließ ihre Zinsen und Rhetorik unverändert. In den USA stieg das BIP im vierten Quartal um 3,3 %, gegenüber erwarteten 2 %, und verstärkte damit das Szenario eines "soft landings' für die Wirtschaft. Gleichzeitig befinden sich die US-PMIs für Produktion und Dienstleistungen wieder in der Expansionszone. Kurz gesagt, es scheint so, als würde das Risiko einer Rezession weiter abnehmen.

Das Ergebnis daraus, ein neues Allzeithoch im S&P 500. Eine andere große Nachricht der Woche waren die Maßnahmen, die China ergreift, um aus seiner wirtschaftlichen Misere herauszukommen. Es ist schwer zu sagen, was Peking genau vorhat, aber die Wahl fiel darauf, die Finanzmärkte zu unterstützen, anstatt einen umfassenderen Wirtschaftsstimulusplan anzukündigen. Die chinesische Indizes reagierten entsprechend positiv, wenngleich die Investoren ein wenig enttäuscht bleiben.

Industriemetalle steigen wieder!

Industriemetalle beenden einen langen Abwärtstrend und zeigen einen Aufschwung. China dürfte dabei eine nicht untergeordnete Rolle spielen, da weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft in Aussicht gestellt sind. Andererseits erhebt Europa seine Stimme gegen Russland und könnte in seinen Sanktionen gegen russisches Aluminium noch einen Schritt weiter gehen. Eine Tonne Kupfer stieg in London auf rund 8.500,- USD, ebenso Aluminium, das wieder über 2.200,- USD kletterte.

Gold bleibt im Bereich knapp über 2.000,- USD, eine Lethargie, die durch finanzielle Unsicherheiten über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung der Fed verursacht wird. Der Silberpreis notiert knapp 1 % höher als in der Vorwoche.

Ausblick: Unternehmensergebnisse im Fokus!

Die kommende Woche verspricht eine Fülle von Unternehmensergebnissen, darunter mit Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Meta Platforms sogar gleich fünf der "Big Tech'-Unternehmen. Zudem öffnen in Europa Schwergewichte wie Novo Nordisk, Novartis, BNP Paribas und Glencore ihre Bücher.

Das wirtschaftliche Programm umfasst in der kommenden Woche auch geldpolitische Entscheidungen der US Federal Reserve am Mittwoch und der Bank of England am Donnerstag. Zudem werden Freitag die US-Arbeitsmarktzahlen für Januar erwartet.

Investoren werden also auch die kommende Woche wieder mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, um zu sehen, wie die Märkte auf die jeweiligen Events reagieren und welche Impulse von den Unternehmensergebnissen und geldpolitischen Entscheidungen ausgehen werden.

Wie Sie bereits gelesen haben, beginnen die Rohstoffe wieder zu steigen. Das sollte auch noch so bleiben. Warum, das können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

