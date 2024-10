In der Kalenderwoche 43 betritt mit der WeGrow AG eine neue mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell ausgerichtete Emittentin den KMU-Anleihemarkt. Der Kiriholz-Produzent begibt seine erste Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383RQ0) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und bietet einen jährlichen Zinskupon von 8,00%. Die besicherte Anleihe, die als Green Bond klassifiziert ist (SPO von EthiFinance), kann seit dem 24. Oktober über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase läuft bis zum 7. November 2024 (14 Uhr). Die Anleihemittel sollen im Geschäftsbereich Timber Products in den Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen investiert werden. Zudem sollen im Geschäftsbereich Timber Farming Gelder in neue bzw. in den Ausbau und die Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte fließen.

Auch die neue 9,75 %-Anleihe (ISIN: DE000A383RA4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann seit dieser Woche über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase läuft bis ...

