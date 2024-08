In der Kalenderwoche 35 erwacht der KMU-Anleihemarkt aus seiner Sommer-Lethargie. Nach zahlreichen Veröffentlichungen von Halbjahreszahlen kommt nun nämlich auch wieder Bewegung in Sachen Neuemissionen. So begibt etwa die Semper idem Underberg AG eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383FH4) mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro. Der Zinskupon der neuen Underberg-Anleihe 2024/30 wird irgendwo zwischen 5,75 % und 6,75 % p.a. liegen und zum Ende der Zeichnungsphase final festgelegt. Die Anleihe kann ab einer Mindestsumme von 1.00 Euro ab dem 04. September über die Emittentin und ab dem 11. September über die Börse gezeichnet werden. Zudem gibt es eine Umtauschmöglichkeit für Inhaber der Underberg-Anleihe 2019/25 in den neuen Bond. Der Emissionserlös soll in erster Linie für die vorzeitige Rückzahlung der besagten Anleihe 2019/25 mit einem ausstehenden Volumen von 33,75 Mio. Euro dienen.

Mit der meinSolardach.de GmbH hat ein weiteres neues Energie-Unternehmen erstmals eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383GT7) aufgelegt. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro und wird dabei jährlich mit 10,00% verzinst. Der fünfjährige Minibond, dessen Erlös der weiteren Expansion des Solardach-Anbieters in Deutschland, Österreich und der Schweiz dienen soll, ist depotfähig und kann über die Emittentin gezeichnet werden. Auch die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (kurz REA) wird drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...