Jahresstart am KMU-Anleihemarkt

Der Jahresbeginn 2025 verläuft am KMU-Anleihemarkt gewohnt ruhig ab, allerdings treiben erste Unternehmen ihre Kapitalmarkt-Aktivitäten konkret voran - zudem gibt es eine erste spruchreife Anleihe-Emission am Markt. So bietet die Wiener EPH Group AG ab dem 21. Januar 2025 eine neue siebenjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3L7AM8) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro an. Die zweite Tourismus-Anleihe des Unternehmens ist mit einem Zinskupon von 10% p.a. ausgestattet, der monatlich ausgezahlt wird. Zudem ist die Anleihe durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert. Der Emissionserlös soll in erster Linie für den weiteren Aufbau eines Portfolios von Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment verwendet werden. Die Anleihe ist während der bis Mitte Februar 2025 andauernden Zeichnungsphase ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro sowohl über die Emittentin als auch die Börse Stuttgart zu haben.

Die KOLIBRI-Beteiligung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH prüft derzeit die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...