Zins-Fantasie verflogen?: Wochenrückblick KW 41-2023 - Was für eine Woche!

Wieder einmal ein Monatsanfang, der mit einer Flut von Nachrichten begann, der Investoren und Analysten gleichermaßen in Atem gehalten hat und wahrscheinlich noch halten wird.

im Fokus stand vergangene Woche neben dem Krisenherd im Nahen Osten die mögliche Geldpolitik der Zentralbanken. Vor allem die Kommunikationsstrategie der US-Notenbank (Fed) ließ Anleger zunächst denken, dass die Zinsanhebungen vorbei seien. Dies schürte natürlich Hoffnungen auf deutliche Aktienkurs-Erholungen, nach doch schmerzhaften Phasen im August und September.

Der wenn auch nur leichte Anstieg der US-Inflation im September warf zum Wochenende hin allerdings wieder seine Schatten voraus und ließ die Anleiherenditen sowie den US-Dollar anziehen. Das Ergebnis war dann wieder deutliche Verluste der Vortagesgewinne.

China in der Zwickmühle!

Chinas Handelszahlen blieben auch im September weiterhin schwach, während die Inflation im Jahresvergleich auf 0 % fiel. Diese Kombination lässt ableiten, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Krisenherd Naher Osten! Sorge um Ölversorgung durch Konflikt zwischen Israel und Hamas!

Als wäre das nicht schon alles genug, so eskaliert der offene Konflikt zwischen Israel und Hamas weiter und ließ Befürchtungen über die weitere Ölversorgung aufkommen. Ein weiteres Ausufern dieses Konflikts, inmitten einer der Hauptöl-Produktionsregionen der Welt, könnte den Ölpreis schnell über 95,- US-Dollar pro Barrel schießen lassen. Die Inflation lässt also wieder grüßen.

Das Gold und der Schweizer Franken!

Gold konnte sich nach seinem jüngsten Abverkauf oberhalb der Marke von 1.800,- USD pro Unze stabilisieren und in er vergangenen Woche sogar kräftig erholen. Wird das Edelmetall jetzt wieder seinem Namen als sicherer Hafen in Krisenzeiten gerecht?

Nach den jüngsten vielversprechenden Kursgewinnen warten Anleger jetzt natürlich gespannt darauf, ob der Ausbruch über die Marke von1.960,- USD gelingt, um von dort aus neue Rekorde oberhalb von 2.080,- USD je Feinunze zu generieren!

Fazit und Ausblick:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vergangene Woche von Unsicherheiten und Erwartungen geprägt war, und schon einige große Unternehmen Wie Rio Tinto, Tesla und Johnson & Johnson beispielsweise ihre Bücher mit ganz passablen Zahlen geöffnet haben.

Des weiteren stehen in der kommenden Woche wichtige makroökonomische Daten aus den USA und China an, sowie die mit Spannung erwartete Rede des Fed-Vorsitzenden am 19. Oktober.

Inmitten des jüngsten "Durcheinanders" dürften die Worte von Jerome Powell wahrscheinlich mehr Gewicht und vielleicht sogar mehr Antworten liefern als üblich. Deshalb bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf die globalen Märkte haben werden.

Lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick viele weitere Informationen und interessanten Investitionsmöglichkeiten in ausgesuchte Rohstoff-Aktien.

Victoria Gold / Karora Resources

Goldpreis steigt

Der Krieg in Israel treibt den Goldpreis an.

Tudor Gold / U.S. GoldMining

Es tut sich was beim Thema goldgedeckte Währungen

Der goldgedeckte digitale Token Zimbabwe Gold (ZiG) ist nun offiziell als Zahlungsmethode im Land erlaubt.

Millennial Potash / Queen's Road Capital Investment

Regenwürmer sorgen für Lebensmittel - Dünger wie Kali auch

Forscher der Colorado State University konnten den Nutzen der Tierchen jetzt beziffern.

Wahnsinn...

Gold dreht auf! Gute Nachrichten werden honoriert! Diese TOP-Gold-Produzenten im Goldrausch!

Während viele Unternehmen der Minenindustrie mit fallenden Produktionsraten und steigenden Kosten zu kämpfen haben, sind zwei Unternehmen auf der absoluten Überholspur!

Torq Resources / Aurania Resources

Kupferpreis zeigt sich widerstandsfähig

Kupfer ist bekannt als Konjunkturmetall. Die schwächelnde Wirtschaftsentwicklung hat den Preis nur moderat gedrückt.

Uranium Energy / American Future Fuel

Uranpreis auf dem Weg zu neuen Höhen

Mit mehr als 60 US-Dollar je Pound ist der Uranpreis höher als in den vergangenen fünf Jahren.

Negativer Unternehmenswert...

Hier gibt es Unternehmensbeteiligungen und zig Millionen Unzen Goldäquivalent gratis! Aktie muß explodieren!

Bei Gold geht was und wahrscheinlich noch viel mehr! Auch wenn es sich anders anfühlt, konnte Gold die vergangenen vier Jahre gut performen.

Revival Gold / Skeena Resources

Die Begeisterung für Gold dürfte wieder steigen

Preislich befand sich Gold viele Monate in einem Kampf. Der Krieg in Israel könnte dies ändern.

OceanaGold / Osisko Development

Goldpreis nicht so schlecht wie es scheint

Grundsätzlich wirken zwei Faktoren auf den Goldpreis ein. Geopolitische Krisen wie jetzt in Israel kommen hinzu.

Vizsla Silver / Sierra Madre Gold and Silver

Silber ist nicht zu unterschätzen

Anlagevehikel, Industriemetall, Bestandteil von Zukunftstechnologien und sogar im Film.

Osisko Gold Royalties / Calibre Mining

Golderträge in Minen gehen zurück

Bei den zehn größten Goldminen in Kanada geht bei den meisten die Goldproduktion zurück.

Alpha Lithium / Gama Explorations

China dominiert bei der Produktion der Lithium-Ionen-Batterien

Bei der globalen Batterieproduktion wird China auch im Jahr 2030 die Nummer eins bleiben.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

