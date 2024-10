Kalenderwoche 41 am KMU-Anleihemarkt - die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383RA4) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die neue NZWL-Anleihe 2024/29 wird dabei jährlich mit 9,75 % p.a. verzinst und kann bereits seit dem 08. Oktober ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Ab dem 21. Oktober folgt zusätzlich noch die Zeichnungsmöglichkeit über die Funktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt. Des Weiteren haben Inhaber der NZWL-Anleihen 2018/24 und 2019/25 nun bis Ende des Monats die Möglichkeit, ihre Anleihen in neue Schuldverschreibungen des Leipziger Automobilzulieferers zu tauschen. Der Emissionserlös soll neben der Ablösung der Alt-Anleihen u.a. für Investitionen in neue Produkte der E-Mobilität dienen. Die EasyMotion Tec AG, ein Hersteller von innovativen Fitnessgeräten und Anbieter von Health Solutions-Lösungen, plant ebenfalls die Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3L3V28). Das Zielvolumen der Debüt-Anleihe liegt bei 25 Mio. Euro, der jährliche Zinskupon beträgt 8,50 %. Die öffentliche Zeichnungsphase für die Anleihe soll voraussichtlich im November dieses Jahres starten.

Die UBM Development AG hatte bereits letzte Woche einen neuen fünfjährigen Green Bond (ISIN: AT0000A3FFK1) aufgelegt, der jährlich mit 7,00% verzinst wird. Das Emissionsvolumen der neuen UBM-Anleihe 2024/29 liegt bei 100 ...

