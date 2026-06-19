Interessante Woche am KMU-Anleihemarkt

Die EverYield AG hat in der Kalenderwoche 25 das Volumen ihres ersten "Infrastructure Bond 2026/32" (ISIN: DE000A4EVXXX) deutlich von bis zu 30 Mio. Euro auf nunmehr bis zu 50 Mio. Euro erhöht. Ausschlaggebend sind starke Investorennachfrage sowie verbindliche Zeichnungszusagen über 21,25 Mio. Euro und zusätzliche Eigenkapitalzusagen der Aktionäre in Höhe von 10 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist über die Börse der mit 9,00 % p.a. verzinsten Anleihe läuft weiterhin bis zum 26. Juni 2026. Mit den Mitteln treibt EverYield den Ausbau seiner Energy-Campus-Plattform sowie weiterer Infrastruktur- und Energieprojekte voran. Im Interview mit dem Anleihen Finder hat CEO Mario Mildner das Geschäftsmodell zwischen Kreislaufwirtschaft, Energieproduktion und regulatorisch getriebenem Infrastrukturbedarf, insbesondere im Bereich Klärschlammverwertung und Phosphorrückgewinnung, noch einmal ausgiebig erläutert.

Die Arteus Energy GmbH betritt ebenfalls erstmals den Kapitalmarkt und emittiert ...

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