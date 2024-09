Volatilität stark angesprungen: Wochenrückblick KW 36-2024 - Ein turbulenter September-Start!

Anzeige / Werbung

Die erste Septemberwoche hat ihren Ruf als eine der schwierigsten Phasen für die Finanzmärkte einmal mehr bestätigt. Weltweit gab es spürbare Verluste.

gerade in den Bereichen Technologie und Luxus mussten in der vergangenen Woche heftigere Kursverluste hingenommen werden, ausgelöst durch neue Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA und China schürten die Risikoscheu der Anleger weiter. Der heiß erwartete US-Arbeitsmarktbericht konnte diese schlechte Stimmung nicht verbessern, weshalb die Märkte in hoher Volatilität und Verlusten verharrten.

US-Arbeitsmarkt: Ernüchternde Zahlen!

Die 142.000 neu geschaffen Stellen außerhalb der Landwirtschaft konnten die erwarteten 165.000 neuen Arbeitsplätze also nicht erreichen und die erhoffte Erleichterung und Trendwende bringen. Besonders nachden schlechten Juli-Zahlen, die durch den Hurrikan "Beryl' beeinflusst waren, hatten viele auf eine stärkere Erholung gehofft. Zwar sank die Arbeitslosenquote wie erwartet auf 4,2 %, doch insgesamt blieb die Stimmung verhalten.

Quelle: Onvista.de

Das Resultat war ein starkes Abtauchen der Märkte.

Rohstoffe: Stabilität bei Edelmetallen!

Während die Aktienmärkte und viele Rohstoffe schwächelten, blieb der Goldpreis weitgehend stabil. Gold notierte zum Wochenschluss weiter bei über 2.500 USD je Feinunze. Silber verlor rund 3,3 %, Platin hielt sich mit einem Minus von rund 1,45 % noch recht stabil, während Palladium über 6 % abtauchte. Anleger warten auf weitere Einblicke in die Entwicklung der US-Wirtschaftsdaten, insbesondere auf die Entscheidung der Federal Reserve zu den Leitzinsen.

Quelle: MinerDeck auf X

Anders verlief es bei Kupfer. Die anhaltende Konjunkturabschwächung in China sowie Rezessionsängste in den USA und Europa drückten die Preise. Zum Wochenschluss wurde Kupfer zu 9.090,- USD pro Tonne gehandelt, was die Unsicherheit in den Industrien widerzuspiegeln scheint.

Ausblick: Wichtige Entscheidungen voraus!

In der kommenden Woche richten sich die Blicke der Anleger auf die Leitzinsentscheidungen wichtiger Zentralbanken. Nach der Bank of Canada stehen vor allem die Europäische Zentralbank (EZB) und die Federal Reserve im Fokus. Allgemeinhin wird erwartet, dass die EZB ihre Zinsen leicht senkt, um die Finanzierungskonditionen im Euroraum zu verbessern. In den USA wird die Veröffentlichung der Inflationsdaten am Mittwoch sowie die Produzentenpreise am Donnerstag besondere Beachtung finden, da sie in die zukünftigen Entscheidungen der Fed einfließen.

Fazit: Unsicherheit bleibt!

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Stimmung an den Finanzmärkten angespannt bleibt, vor allem angesichts der gemischten Konjunkturdaten und der saisonalen Schwäche im September. Die kommenden Tage werden entscheidend dafür sein, ob sich die Märkte stabilisieren oder die Volatilität anhält, insbesondere im Hinblick auf die Zinsentscheidungen und weiteren Konjunkturzahlen. Die Berichtssaison bleibt kommende Woche verhältnismäßig ruhig. Dennoch stehen ein paar bedeutende Unternehmenszahlen bevor, unter anderem von zum Beispiel Oracle, Inditex und Adobe.

Für Anleger, die auf der Suche nach stabilen und vielversprechenden Investmentmöglichkeiten sind, könnte der Rohstoffsektor aktuell eine herausragende Chance bieten. Besonders Edelmetalle wie Gold und Silber haben sich in der ersten Septemberwoche als robuste Anlageoptionen erwiesen, während Kupfer, aufgrund der globalen Konjunkturschwächen, für antizyklische Investoren attraktiv erscheinen könnte. Anstatt sich ausschließlich auf defensive Sektoren zu konzentrieren, könnten flexible Anleger die Marktschwankungen gezielt nutzen, um unterbewertete Rohstoffwerte zu erwerben. In dieser Phase ist ein wachsames Auge auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen entscheidend, um Chancen zu ergreifen und Risiken zu minimieren. Der Rohstoffsektor bietet in Zeiten unsicherer Märkte eine solide Basis, die sowohl Schutz als auch Wachstumschancen bietet.

Lesen Sie in unseren Folgenden Artikeln viele weitere Informationen, die für Rohstoffe sprechen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

