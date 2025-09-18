|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|A2 MILK COMPANY LIMITED
|NZATME0002S8
|0,115 NZD
|0,058 EUR
|BASTEI LUEBBE AG
|DE000A1X3YY0
|-
|0,36 EUR
|BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG106891008
|0,125 HKD
|0,0136 EUR
|CAIRN HOMES PLC
|IE00BWY4ZF18
|-
|0,041 EUR
|CENTRICA PLC
|GB00B033F229
|0,0183 GBP
|0,0211 EUR
|CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD
|HK0000065737
|0,01 HKD
|0,001 EUR
|COCHLEAR LIMITED
|AU000000COH5
|2,15 AUD
|1,2104 EUR
|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG ADR
|US2043191079
|0,3713 USD
|0,3143 EUR
|FIDUS INVESTMENT CORPORATION
|US3165001070
|0,57 USD
|0,4824 EUR
|FORESIGHT GROUP HOLDINGS LIMITED
|GG00BMD8MJ76
|0,168 GBP
|0,1937 EUR
|FORTERRA PLC
|GB00BYYW3C20
|0,019 GBP
|0,0219 EUR
|HAMMOND POWER SOLUTIONS INC
|CA4085491039
|0,275 CAD
|0,1689 EUR
|HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
|US42824C1099
|0,13 USD
|0,11 EUR
|KENMARE RESOURCES PLC
|IE00BDC5DG00
|0,1 USD
|0,0846 EUR
|KEYENCE CORPORATION
|JP3236200006
|175 JPY
|1,008 EUR
|KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC
|US5012421013
|0,205 USD
|0,1734 EUR
|LUCECO PLC
|GB00BZC0LP49
|0,018 GBP
|0,0207 EUR
|LYCOPODIUM LIMITED
|AU000000LYL7
|0,25 AUD
|0,1407 EUR
|NRW HOLDINGS LIMITED
|AU000000NWH5
|0,095 AUD
|0,0534 EUR
|OLYMPIA FINANCIAL GROUP INC
|CA6814721065
|0,6 CAD
|0,3687 EUR
|ORBUSNEICH MEDICAL GROUP HOLDINGS LTD
|KYG6773B1005
|0,15 HKD
|0,0163 EUR
|PORT OF TAURANGA LIMITED
|NZPOTE0003S0
|0,0171 NZD
|0,0086 EUR
|QCR HOLDINGS INC
|US74727A1043
|0,06 USD
|0,0507 EUR
|RANK GROUP PLC
|GB00B1L5QH97
|0,0195 GBP
|0,0224 EUR
|SMITH & WESSON BRANDS INC
|US8317541063
|0,13 USD
|0,11 EUR
|SOUTH32 LIMITED
|AU000000S320
|0,026 USD
|0,022 EUR
|TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LTD
|HK0536032532
|0,037 HKD
|0,004 EUR
|VICI PROPERTIES INC
|US9256521090
|0,45 USD
|0,3808 EUR
|VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
|FR0000062796
|-
|0,8 EUR
