|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALEXANDRIA GROUP OYJ
|FI4000153465
|-
|0,395 EUR
|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
|US0268747849
|0,45 USD
|0,3824 EUR
|BLACKROCK TCP CAPITAL CORP
|US09259E1082
|0,29 USD
|0,2464 EUR
|COREBRIDGE FINANCIAL INC
|US21871X1090
|0,24 USD
|0,2039 EUR
|DOUGLAS DYNAMICS INC
|US25960R1059
|0,295 USD
|0,2507 EUR
|DURATEC LIMITED
|AU0000109159
|0,025 AUD
|0,0141 EUR
|FIRMA OPONIARSKA DEBICA SA
|PLDEBCA00016
|4,23 PLN
|0,9957 EUR
|GAMCO INVESTORS INC
|US3614381040
|0,08 USD
|0,0679 EUR
|GLOBAL SELF STORAGE INC
|US37955N1063
|0,0725 USD
|0,0616 EUR
|GLOBAL WATER RESOURCES INC
|US3794631024
|0,0253 USD
|0,0215 EUR
|GREIF INC CL B
|US3976242061
|0,84 USD
|0,7139 EUR
|HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION
|US4403271046
|0,35 USD
|0,2974 EUR
|INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
|US45866F1049
|0,48 USD
|0,4079 EUR
|MAGELLAN AEROSPACE CORPORATION
|CA5589122004
|0,05 CAD
|0,0308 EUR
|MAJESTIC GOLD CORP
|CA5609121077
|0,0072 CAD
|0,0044 EUR
|MARTEN TRANSPORT LTD
|US5730751089
|0,06 USD
|0,0509 EUR
|METHANEX CORPORATION
|CA59151K1084
|0,185 USD
|0,1572 EUR
|NEO PERFORMANCE MATERIALS INC
|CA64046G1063
|0,1 CAD
|0,0616 EUR
|NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION
|US6475511001
|0,32 USD
|0,2719 EUR
|NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY FUND
|US2316313004
|0,45 USD
|0,3824 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP
|US6915438476
|0,45 USD
|0,3824 EUR
|OXFORD SQUARE CAPITAL CORP
|US69181V1070
|0,035 USD
|0,0297 EUR
|PARATUS ENERGY SERVICES LTD
|BMG6904D1083
|0,22 USD
|EUR
|PULTEGROUP INC
|US7458671010
|0,22 USD
|0,1869 EUR
|QANTAS AIRWAYS LIMITED
|AU000000QAN2
|0,264 AUD
|0,1496 EUR
|QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION
|US7476191041
|0,08 USD
|0,0679 EUR
|RAYONIER INC
|US7549071030
|0,2725 USD
|0,2316 EUR
|RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC
|US74934Q1085
|0,07 USD
|0,0594 EUR
|RENASANT CORPORATION
|US75970E1073
|0,22 USD
|0,1869 EUR
|STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION
|US8603721015
|0,525 USD
|0,4462 EUR
|UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION
|US91347P1057
|0,45 USD
|0,3824 EUR
|VERITEX HOLDINGS INC
|US9234511080
|0,22 USD
|0,1869 EUR
